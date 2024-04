Brann-spiss Bård Finne ble utvist i kampen mot KFUM Oslo etter at han plantet knottene i ansiktet på keeper Emil Ødegaard.

Sistnevnte er sendt til legevakt, opplyser KFUM Oslo til VG.

– Alt er bare fint. Jeg har sydd 10 sting der jeg fikk et 10 centimeter langt kutt. Jeg er ikke kvalm, og ikke svimmel. Alt er etter forholdene bra, sier keeperen i en pressemelding.

Dommer Marius Hansen Grøtta ga rødt kort etter å ha fått beskjed av VAR om å se på situasjonen.

– Det er en høy fot fra Bård Finne som treffer keeperen i tinningen. Han lager 10 centimeter langt kutt og utsetter motspiller for fare, sier dommer Marius Grøtta til pressen.

– Det har ikke noe å si at han treffer ballen først? spør VG.

– Vi har stor forståelse for at folk kan tenke at han tar ballen først. Men han må likevel ta konsekvensen for sine handlinger, sier dommeren.

Marius Hansen Grøtta Hoveddommer, KFUM Oslo-Brann

– Det er aldri en intensjon. Det blir strengt for jeg er fryktelig uheldig. Det er veldig, veldig kjedelig, sier Bård Finne til TV 2 og legger til:

– Jeg håper det grå bra med ham. Det er det viktigste.

KFUM-trener Johannes Moesgaard sier han tror det går fint med Ødegaard.

– Han virket til stede da jeg snakket med ham, men var litt shaky. For det hadde jo åpnet seg bra (kuttet), sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til VG.

Keeper Ødegaard gikk av banen for egen maskin, med en stor hodebandasje snurret rundt.

Emil Ødegaard går av til stor applaus på KFUM Arena. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det var blod med én gang, og da så jeg at det var et stort kutt på siden, sier «Kåffa»-back Haitam Aleesami til VG om situasjonen.

– Jeg synes Bård er uheldig. Han går etter ballen, også skjer det én av 1000 ganger med ham. Ut ifra reglementet, så vil jeg anta at det er klink rødt, fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

TV 2s eksperter diskuterte situasjonen hyppig i hovedrunden.

TIDLIG DUSJ: Bård Finne ble utvist etter bare 25 minutter. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Morten Langli la mer skylden på keeper og kalte det «dårlig keeperspill».

– Det er alltid økt problematikk når det er keeperen som blir truffet. Bård Finne har jo full kontroll på ballen, så kommer keeperen altfor sent inn, sa Langli.

– Jeg er enig i rødt kort. Utsetter keeperen for fare med sitt høye spark. Og selv om han er først på ballen må han ta ansvaret for handlingen, sa tidligere toppdommer Staberg til VG.