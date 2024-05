– Det var veldig deilig, det var fantastisk. Det var en kamp med mye på spill, så det er jævlig deilig når det går i boks, sier lyngdølen til TV 2.

1. juni kan Julian Ryerson kan bli den sjette nordmannen som spiller finalen i Champions League. Han skriver seg inn i rekken med Erling Braut Haaland, John Arne Riise, John Carew, Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær.

– Den vanskeligste enkeltoppgaven noen norsk spiller har hatt, mente landslagets TV 2-ekspert, Brede Hangeland, før møtet med Mbappe.

Men Ryerson hadde god kontroll på den direkte duellen med Kylian Mbappé inntil den franske verdensstjernen ble flyttet frem som spiss i PSG-desperasjonen etter at Dortmund tok ledelsen.

– Det er så rørende, sier en veldig stolt pappa, Ove Kjell Ryerson, til TV 2.

– Det er helt sykt. Jeg har nesten ikke stemme igjen, sier faren som mener at sønnen bare blir bedre av å møte motstandere på høyeste verdensnivå.

Mbappe traff tverrliggeren fem minutter før slutt. Rett etterpå gjentok Vitinha det. Ballen gikk via Dortmund-keeperen og videre i tverrliggerens underside. Centimeterne kom aldri på fransk side.

– Det er noe du ikke kan kontrollere, sier Vitinha og har det «veldig vondt».

– Borussia Dortmund-galskap mot PSG, melder tyske Bild.

– Flammen er slukket, skriver franske L’Equipe.

PSG hadde utrolig nok seks baller i metallet på to semifinaler, men fikk hverken scoring eller Champions League-finale. Finaleplassen går sensasjonelt nok til klubben på 5. plass i Bundesliga. Dortmund ligger 24 poeng bak mesteren Bayer Leverkusen.

HANG HØYT: Mats Hummels scorer for Borussia Dortmund. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

– Jeg føler med PSG, sa Hangeland rett etter kampslutt og mente Dortmund gjorde et «organisatorisk mesterverk». Ryerson var med på å nøytralisere Mbappe før han måtte gå ut helt mot slutten.

På Wembley den første junidagen møter Borussia Dortmund enten Real Madrid eller Bayern München. Etter 2–2 i første kamp, gjør de opp om finaleplassen i Spania onsdag kveld.

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan vinne på Wembley, sier Mats Hummels til Dazn.

Rett etter pause smalt avgjørelsen fra Borussia Dortmunds veteranstopper.

0–1: Julian Brandts corner mot bakre stolpe seilte over alle PSG-hoder. Og der var Hummels merkelig alene. 35-åringen headet Dortmund i ledelsen, mens PSG-stopper Lucas Beraldo befant seg midt mellom alt. I ingenmannsland.

Så feide Nuno Mendes ballen i stolpen for PSG. Selvfølgelig.

VILL JUBEL: Julian Ryerson jubler (til venstre) for scoringen til Mats Hummels (til høyre) sammen med Marcel Sabitzer. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

Trykket bygde seg opp mot Borussia Dortmund.

Dortmund-trener Edin Terzic valgte å ofre sine mest kreative og kontringssterke, Jadon Sancho og Karim Adeyemi. Niklas Süle (195 cm og 99 kg) kom inn sammen med den svært rutinerte Marco Reus.

Dermed var begge de gjenværende spillerne fra Champions League-finalen for 11 år siden, Hummels og Reus, på banen.

– Ubeskrivelig, sier Reus som legger opp etter finalen.

– Hvis jeg skal velge et ord så sier jeg stolt. Et veldig stolt øyeblikk for oss, sier Terzic.

26-åringen fra Lyngdal led ikke av noen Mbappe-stress den første omgangen. Den franske yndlingen trakk seg en gang forbi innover, og en gang på utsiden av Ryerson.

Men faktisk var den norske backen nærmere scoring før pause. Ryerson kombinerte direkte fra innkast smart med spissen Niclas Füllkrug. Nordmannens skudd fra spiss vinkel smalt i nettveggens utside.

PSG-keeper Gianluigi Donnarumma måtte virkelig på jobb en gang før pause. Dortmunds Karim Adeyemi satte turboen på i en kontring. Bare Donnarummas venstre hanske kom mellom 22-åringen og kampens første scoring.

STOR SJANSE: Karim Adeyemi avslutter førsteomgangens største sjanse forbi PSG-kaptein Marquinhos. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / NTB

PSG kom sjelden opp i gir mot forsvarsblokken fra Ruhr. Mbappe satte opp den største sjansen da han dro seg over på motsatt kant av Ryerson. PSGs Fabián Ruiz fikk kjempetreff, men der var Nico Slotterbeck med en presis blokkering.

Ved pause var Borussia Dortmund fortsatt i Champions League-finalen. Takket være Füllkrugs 1–0-scoring i hjemmekampen for seks dager siden.

PSG trøkket til fra start i 2. omgang. Ryerson ryddet unna den første sjansen. Men Dortmund måtte ha hjelp fra stolpen da Warren Zaire Emery fikk sjansen rett etterpå. 18-åringen var nær ved å bli helt.

Stolpene ble PSGs skjebne.

Det var duket for Mats Hummels på motsatt side.