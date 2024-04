Det sier Sporting-sjefen selv på pressekonferansen før seriekampen mot Gil Vincente.

Tidligere denne uken hevdet blant andre tyske Sky Sports at 39-åringen og Liverpool hadde nådd en muntlig avtale om en treårskontrakt.

Amorim brukte pressekonferansen på å avfeie ryktene:

– Dette er siste gang jeg snakker om min fremtid. Det har ikke vært noe intervju, og ingen avtale. Det eneste vi alle vil er å bli seriemestere og ingenting kommer til å endre på det, sier portugiseren, gjengitt av nettstedet Cabine Desportiva.

– Jeg er bare fokusert, som alltid, på å lede klubben. Siden jeg ikke har mer å si, vil jeg ikke gjøre flere intervjuer om dette. Dette temaet er fullstendig avklart, enten det gjelder denne klubben eller en annen.

Sporting topper for øyeblikket tabellen i Portugal og er dermed fullt fokusert på å vinne ligagullet. Det er derfor ikke overraskende at Amorim benekter at han har snakket med en annen klubb i den avgjørende fasen av sesongen.

Portugisisk presse har tidligere hevdet at samtalene med Liverpool ikke er på et avansert nivå, og at det ikke har funnet sted noe intervju, selv om sterke rykter fra andre hold insisterer på at samtalen faktisk har funnet sted.