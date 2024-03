– Vi må passe på nå, vi som nasjon... Det kan fort bli at vi jakter stoppere og at de blir syndebukker oppi det her. Jeg har fått mange spørsmål om at de kanskje ikke er gode nok med ball, men de har vært fantastiske med ball i begge kamper, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen mot Slovakia.

En kamp hvor Norge dominerte i store deler av kampen, men slapp inn på slutten igjen. Nok en gang var midtstopper Leo Skiri Østigård involvert.

Napoli-stopperen mistet kontroll over en situasjon nede ved egen 16 meter. Med mann i rygg gikk han i bakken og ville ha frispark. Det fikk han ikke. I stedet scoret Slovakia.

Leo Skiri Østigård på bakken etter at Slovakia har vunnet ballen. Sekunder senere ligger ballen i Norges mål. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Med et kvarter igjen, minutter før baklengsmålet, pekte Solbakken mot tinningen i retning Østigård.

– Da går vi inn i «danger zone». Vi har snakket om det å stå distansen. Det handlet om det, sier Solbakken om hvorfor han gjorde det.

Østigård hadde også en stygg miss på overtid. Han lot ballen passere bak seg uten å ha se at Slovakia-spiller Obert lusket bak ham, men Napoli-stopperen ble reddet av Ørjan Håskjold Nyland.

VG-børsen: Østigård får slakt

Østigård splittet børssetterne etter kampen. VG belønnet ham med en toer, Dagbladet ga en treer, Nettavisen gir en firer og TV 2 en femmer.

VG lyktes ikke å få snakke med Napoli-spilleren etter kampen, men han sa følgende til Nettavisen om baklengsmålet:

– Det er noe vi jobber med, det kan være mange ting. Men ja, det skjer og det er selvfølgelig noe vi må få luket vekk. Men som sagt skal vi avgjøre denne kampen lenge før. Det er mye som var bra, men så skjer det igjen.

For Norge har et stort problem mot slutten av kampene. For åttende gang slipper Ståle Solbakkens menn inn når kampuret viser 80 minutter og ut.

Norge er også blant lagene hvor motstander trenger færrest berøringer i 16-meteren for å score:

Solbakken mener Østigård er rett mann som stopper for Norge.

– Jeg har kjempetro på Leo. Han er solid med ball og kanskje vår beste boksspiller. Så spiller han for lite fotball i hverdagen. Det å være tredje-fjerdefiolin i klubb og være førstefiolin med oss, det er en overgang. Det jobber vi med og det tror jeg at vi får til, sier Solbakken.

– Må klubbsituasjonen hans endres?

– For at han skal ta det neste steget og være en leder så må du vite at du spiller de viktige kampene for klubben, sier Solbakken.

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg mener Solbakken nå må ta et stoppervalg:

– Han spiller jo ikke akkurat på seg selvtillit. Ståle sitter med et dilemma. Han er nødt til å bestemme seg for et stopperpar og gi dem tid og tillit til å spille sammen. Hvis vi skal komme oss ut av forsvarsproblematikken, må vi spille sammen en forsvarsfirer pluss keeper som blir en enhet

Kampen mot Slovakia kan minne mye om hjemmekampen mot Skottland i juni i fjor, som på mange måter ble definerende for EM-kvaliken. VG spør om landslaget, ni måneder etterpå, ikke har lært noe.

– Jeg har ikke noe godt svar. Vi gjør alt vi kan. Vi trener mye på det. Vi snakker om det og vi jobber mentalt med egen trener, sier Solbakken.

– Jeg tror det er litt tilfeldigheter, litt uflaks og litt udyktighet, sier Solbakken.

– Er det tilfeldig når det skjer om og om igjen?

– Det er litt tilfeldig, men det er ikke bare tilfeldig. Det er ikke kun udyktighet, men det er en del av det, sier Solbakken.

Martin Ødegaard mener Norge ga fra seg inititativet i den andre omgangen, og kan heller ikke gi noen god forklaring på alle de sene baklengsmålene.

– Jeg har ikke noe godt svar på det. Det er nesten sprøtt. Jeg føler hele andre omgang at vi er litt på etterskudd og at vi sliter med å få til det spillet vi fikk til i første omgang. Vi slipper dem mer inn i kampen og kommer aldri inn i en god rytme, sier Ødegaard til VG.