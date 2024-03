VG omtalte onsdag at Bodø/Glimt hadde lagt inn et bud med en potensiell totalpakke på rundt 30 millioner kroner for Mikkelsen.

Etter det VG får opplyst fredag nærmer klubbene seg nå enighet, og Mikkelsen blir trolig Glimt-spiller innen kort tid.

Nettavisen og iTromsø omtalte saken først.

Mikkelsen slår nå etter alle solemerker følge med flere andre som har hatt tilknytning Tromsø.

Assistenttrener Gaute Helstrup, midtstopper Jostein Gundersen og speider Jo Nymo Matland forlot Tromsø til fordel for Bodø/Glimt før denne sesongen.

Også Runar Espejord og Daniel Bassi har en fortid i TIL.

Bodø/Glimt ønsket også å hente Mikkelsen i 2022. Da valgte han heller Hammarby. Der står han med én scoring på 21 kamper i Allsvenskan.

I 2022 gjorde han dette mot det som nå blir hans nye arbeidsgiver: