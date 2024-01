Fædrelandsvennen avslører fredag at amerikanske investorer ønsker å gå inn i den skandalepregete klubben.

VG sitter på de samme opplysningene.

Investorenes ønske skal være å ha med TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i en sentral rolle i klubben. Det gjelder også Mathisens gode venn og tidligere daglig leder i Start, Even Øgrey Brandsdal.

Hvilken rolle Mathisen skal ha, er foreløpig ikke avklart.

GODE VENNER: Jesper Mathisen er vokst opp med Start på maten. Her er han og Even Brandsdal etter kvalikkampen mot Jerv i 2015. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Etter det VG kjenner til skal det være amerikanere som ønsker å bidra med minst fire millioner dollar – litt over 40 millioner kroner – samt se på muligheten for å kjøpe Sparebanken Sør Arena.

Stadion eies i dag av kommunen og har i mange år vært omtalt som en økonomisk byrde for klubben.

VG kjenner ikke identiteten til investorene.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra hverken Mathisen eller Brandsdal.

Det er cirka samme sum som investorene i Start En Drøm As gikk inn med i 2017. Fem investorer fra teknologi- og spillbransjen endte med å bruke langt mer enn det – uten å få sportslig suksess.

Start går inn i sin fjerde sesong på rad i Obos-ligaen. Samtidig har de nettopp kvittet seg med sportslig leder Magni Fannberg, samt er i sluttsamtaler med trener Sindre Tjelmeland.

PÅ LÅNT TID: Sindre Tjelmeland virker å være på vei ut av Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Styreleder i Start Ole Magnus Skisland har ikke besvart VGs henvendelse fredag kveld.

Start ble gjenstand for nasjonal oppmerksomhet i desember. Da valgte de ikke å skru på undervarmen på stadion. Det gjorde at kvalikkampen mot Bryne ikke kunne spilles.

Det endte til slutt med at daglig leder Terje Marcussen gikk av. Han har heller ikke besvart vår henvendelse til denne saken.

VG er også kjent med at en annen gruppering med amerikanske investorer har sondert mulighetene for å gå inn i klubben. Uten at det skal ha skjedd noe mer.