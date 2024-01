– Jeg var ikke kjent med verdien på klokken før lenge etterpå, forklarte Besseberg i retten torsdag ettermiddag.

Han fikk gaven under en gallamiddag i russiske Khanty-Mansijsk i 2011.

Denne episoden ble viet mye oppmerksomhet på den første dagen av aktors utspørring av Anders Besseberg i Buskerud tingrett. Den tidligere skiskytterpresidenten står tiltalt for grov korrupsjon. Kostbare klokker er ett av tiltalepunktene.

– Jeg mener generelt at når man får en gave, så står man ikke der og pakker den opp, før man viser frem hva man har fått, forklarte Besseberg om episoden for 13 år siden.

– Åpnet du pakken på rommet på kvelden, da? undret aktor, Marianne Djupesland.

– Nei, ikke der en gang. Jeg la den bare i kofferten. Dette var helt vanlig. Det var først hjemme i Vestfossen at jeg åpnet pakken, svarte Besseberg.

Dersom han skal dømmes for grov korrupsjon, er det viktig for påtalemyndigheten å vise at han mottok en eller flere fordeler i vervet som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) – og ikke som privatperson.

Derfor ble hvem som ga ham den dyre klokken et tema i tingretten.

Giveren var Sergej Kusjtsjenko. Han var generalsekretær i det russiske skiskytterforbundet og visepresident i IBU. Besseberg forklarte i retten at han ikke anså russeren for å være en personlig venn.

Han sier at han først forsto verdien på klokken da han gikk gjennom flyplassen i Genève i Sveits ved en annen anledning. Da så han en lik klokke. Den kostet 20.000 sveitserfranc. Det tilsvarte ifølge Besseberg 130.000 kroner den gangen. I dag er klokken verdivurdert til 195.000 kroner.

– Da jeg møtte Kusjtsjenko spurte jeg «Er den av ekte gull?». Jeg syntes jo at det var vanvittig om han hadde gitt meg en så dyr gave. «En så dyr gave kan jeg da ikke motta?», sa jeg. Han svarte at jeg fikk den fordi jeg hadde ledet styremøte nummer 100 siden IBU ble stiftet, og fordi jeg hadde fylt 65 år nylig.

– Han sa også at «Er det noen som fortjener en slik gave, så er det deg!». Og så sa han at gaven var til meg fra ham personlig. Jeg tenkte «Jaja. Det er kanskje ikke så helt urettferdig ut fra alt jeg har gjort», forklarte Besseberg i retten i dag.

– Så du fikk den i din rolle som president? spurte aktor.

– Det var iallfall ikke som en venn, for dette var en fyr jeg hadde kjent i to år. Men det var for det jeg hadde gjort. Ikke som president.

– For det du hadde gjort i rollen din som president?

Besseberg bekreftet dette fra vitneboksen.

– Var Kusjtsjenko der som privatperson?

– Akkurat der, så oppfattet jeg det som en privatperson. Siden han satt i både styret hos oss og . . .

Besseberg avbryter seg selv:

– Det er jo ikke vanlig at et styremedlem overleverer til et annet styremedlem.

I politiavhør fortalte derimot Besseberg at «jeg har fått noen gaver fra det russiske forbundet, også litt mer verdifulle gaver. For jeg har iallfall en klokke som var relativt kostbar, tror jeg».

Han siktet her til Omega-klokken som han i dag sier ble gitt av Kusjtsjenko som privatperson. Besseberg ble konfrontert med at han sa den ble gitt av det russiske forbundet i politiavhøret.

Han gjentok at han hadde svart upresist i de første avhørene, blant annet fordi han hadde vært på jakt i to døgn og sovet lite da politiet dukket opp hjemme på Vestfossen i 2018.

– Hva kunne du gjort for å skape åpenhet rundt dette? Informerte du for eksempel generalsekretær (i IBU) Nicole Resch om hvor dyr gaven var? spurte aktor.

– Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg spurte heller ikke andre når de fikk gaver.

– Du visste at Kusjtsjenko var en lidenskapelig klokkesamler og rik mann?

– Jeg tror aldri jeg tenkte på hva som var i gaven. Men jeg har lært at man skal ta vare på gaver. Det ligger nok et hundretalls gaver i bryggerhuset mitt, svarte Besseberg.

Putin-møter

Aktor Marianne Djupesland lurte også på om Besseberg hadde møtt president Vladimir Putin. Det bekreftet 77-åringen.

Det skjedde i forbindelse med en middag under OL i Sotsji i 2014. Alle presidentene i de internasjonale særforbundene var invitert – med følge.

DANSET MED KONA: Russlands president Vladimir Putin. Foto: SERGEI GUNEYEV / SPUTNIK POOL / EPA / NTB

Anders Bessebergs kone endte opp med å danse med Vladimir Putin.

– Så jeg har ikke vært så tett på Putin som kona mi, smilte Besseberg.

– Den gangen satte hun nok pris på det, men er det én mann hun ikke kan fordra i dag, så er det han. Det er på grunn av den nye situasjonen i verden, sa nordmannen og siktet til krigen i Ukraina.

Aktor påpekte deretter et annet tilfelle der Besseberg også hadde hatt nærkontakt med Putin, i forbindelse med et skiskytterarrangement der begge holdt tale.

– Jeg har aldri vært opptatt av personligheter, jeg har bare forsøkt å opptre korrekt overfor dem. Enten i Russland, Tyskland, Østerrike eller Norge. Jeg har antageligvis tatt Putin i hånden på dette arrangementet, uten at jeg husker det. Jeg er en gårdbrukersønn fra Øvre Eiker og ikke noe annet, svarte Anders Besseberg.