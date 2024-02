Hvorfor blir det tåke i Holmenkollen?

Meterologer har pekt på at Holmenkollen er utsatt for tåke fordi det kommer vind med varm, fuktig luft inn fra fjorden. Holmenkollen ligger høyere over havet, og denne vinden blir da kjølt ned og gjort om til en sky i området. Ofte er det tåke i Kollen selv om det er klarvær i andre deler av Oslo.