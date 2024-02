LANGTIDSAVTALE: Sigvaldi Gudjónsson blir lenge i Trondheim. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL / Pa Photos / NTB

Det skriver Kolstad på sin nettside.

– At det skulle bli helt til 2030, den lengste jeg noen gang har skrevet, det så jeg egentlig ikke for meg, sier Gudjónsson til klubben.

Han har lenge fortalt at han har ønsket å fortsette å være en del av satsingen i klubben, så lenge han selv og klubben blir enige om de sportslige og økonomiske betingelsene.

I 2030 er den rutinerte høyrekanten 36 år.

– Fortsatt ung, sier islendingen til Adressa med et smil.

– Jeg trives bra her. Jeg har tro på prosjektet, og jeg vil at det skal lykkes, fortsetter han. Kolstad kjemper for tiden om å ta seg videre fra gruppespillet i Champions League. På onsdag kommer Zagreb til Trondheim Spektrum.

Kolstad har også signert Christian Berge, Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud og Sime Lyse på nye kontrakter. Det er er klart at Thomas Boilesen, Benedikt Oskarsson og Magnus Søndenå kommer til klubben før neste sesong.

Gabriel Setterblom og Magnus Langeland forlater klubben. Det ser det også ut til at Magnus Abelvik Rød kommer til å gjøre.