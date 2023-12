– Det er litt krevende å holde fokus og konsentrasjonsnivå, sier Reistad etter brakseieren i VM-åpningen.

– Det skjønner jeg veldig godt. 32 lag i VM er for mye. Jeg vet ikke om man burde gått tilbake til 24 eller et annet antall, men 32 er definitivt for mye, sier Ole Erevik, VM-ekspert for Viaplay.

– Man vil gjerne være oppe på et nivå i intensitet. Det er vanskelig når motstanderen spiller med et lavere tempo, ligger lenger unna vårt mål, og kommer ikke med den samme trusselen. Det er litt annerledes, beskriver Reistad, kåret til verdens beste.

På veien mot VM-gullet for to år siden ble Iran også slått med 32 mål. Det skapte ovasjoner i Spania da Iran-keeper Fatemeh Khalili ble kåret til banens beste mot Norge.

– Jeg synes det er en god ting at slike land kan få være med å oppleve VM med alt det innebærer for deres spillere. Men samtidig så blir det et litt annerledes type mesterskap når forskjellen i nivå er stor, sier Reistad.

Ole Erevik tror ikke Thorir Hergeirsson brukte «særlig mer enn tre minutter i garderoben» etter VM-åpningen.

– Det er en kamp hvor det egentlig ikke er noe å vinne for noen av spillerne, sier han og fortsetter:

– Jeg tror ikke det er så mye å hente fra denne kampen i bakkant. Det kommer nye og større oppgaver. Grønland er for dårlig til å brukes som en pekepinn.

– Dette må vi bare koste på oss. Fordelene er flere enn eventuelle ulemper. Jeg synes det er lite raust om man tenker at slike lag ikke skal være med i VM, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Vi vet at motstanderne vi møter senere i VM er bedre. Så kampen mot Grønland ga ikke et helt realistisk bilde på hvordan vi spiller, mener Reistad.

Fredag er Østerrike VM-motstander for Norge. De kom til VM på wild card. Østerrike viste tenner da Sør-Korea ble slått onsdag.

LETT MATCH: Henny Reistad med Maran Aardahl (til venstre), Emilie Hovden og Silje Solberg-Østhassel etter knusingen av Grønland. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Dere er store favoritter igjen uansett?

– Ja, men det kan ikke sammenlignes med Grønland. Vi vet hvor vi står og vi står godt, svarer Henny Reistad.

Norge er store oddsfavoritter mot Sør-Korea på søndag. Antagelig kommer den virkelig tøffe motstanden først 10. desember i Trondheim Spektrum. Frankrike er forventet motstander. Slovenia kan også by på problemer.

– Dere er forberedt på at det kommer flere kamper nå som dere skal vinne som klare favoritter?

– Ja. Men Grønland var den antatt svakeste motstanderen. Sånt sett er det fint at vi kan få litt stigning i kampene. Men så skal disse kampene disse kampene vinnes også da, sier Henny Reistad.

Norges nøkkelspiller var ikke på banen i VM-oppkjøringen. Hun har hatt flere skader denne høsten.

– Planen er å bli helt skadefri. Mot Grønland spilte jeg to ganger 12 minutter «isj». Det gikk veldig fint. Det er en vei til å spille to ganger 30 minutter med kamp annenhver dag. Den typen belastning har jeg ikke hatt i hele høst, minner hun om.