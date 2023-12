Det skjer i podkasten «The Sunday Plodcast». Britiske Josh Kerr vant spurtduellen med Ingebrigtsen i VM-finalen på 1500 meter i sommer, og det er i den konteksten at Kerr snakker om Ingebrigtsen.

NRK omtalte saken først.

– Hvis han ikke innser at han har noen svakheter, så vil han ikke vinne gull på 1500 meter neste år, sier Kerr.

Blant annet mener han at Ingebrigtsen er for avhengig av fartsholdere. Det finnes bare i Diamond League-stevner, ikke i mesterskap. I VM-finalen i Budapest gjorde Ingebrigtsen mesteparten av drahjelpen selv. Det tror Kerr at flere vil innse.

– Men jeg tror ikke at han vil gjøre det, for egoet hans er ganske stort. Cheruiyot var fartsholderen hans i OL i 2021, så hvis du ser på det, så vinner han ikke mange løp uten fartsholdere.

Ingebrigtsen har OL-gull på 1500 meter og fire EM-gull, men i VM har han tre sølv på 1500 meter.

Han likte heller ikke særlig godt at Ingebrigtsen kalte seg den tredje fartsholderen etter europarekorden i Chorzów i juni.

Han tror at Ingebrigtsen er omgitt av for mange «ja-personer» at han selv ikke innser at han har svakheter.

– Jeg tror det er vil være en del av hans nedgang. Om han ikke forstår at han har noen store svakheter, sier han.