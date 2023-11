Johann André Forfang, Kristoffer Sundal og Fredrik Villumstad mislyktes totalt og kom ikke til finaleomgangen.

Daniel-André Tande og Marius Lindvik kom seg med nød og neppe til finaleomgangen. De ble henholdsvis nummer 22 og 23.

Halvor Egner Granerud ble bestemann med 16. plass.

– Vi er skuffet, sier Stöckl til Viaplay i pausen.

– Gutta klarer ikke å levere det de er gode for. Jeg er litt skuffet over Forfang, som har levert bra. Også over Sundal, som har vist noen gode hopp.

– Norge har ikke hatt et dårligere hopprenn siden Willingen i 2014 da Ole Marius Ingvaldsen ble best av de norske på 19. plass, sier Viaplay-kommentator Petter Tenstad.

– Det er kjipt. Vi hadde troa da vi kom hit, mye basert på at hoppet med polakkene på Lillehammer. Men de fikk vel bare én i finalen, ler Halvor Egner Granerud når Viaplay konfronterer ham med statistikken.

– Det var en litt trå start. Det er vanskelig å si noe annet. Det burde ha vært bedre, men de får børste det av seg til morgendagen, sier Silje Opseth i Viaplay-studio.

Nordmennene var ikke alene om å svikte: Verdensmester Piotr Żyła kom ikke med til finaleomgangen, mens Dawid Kubacki så vidt kom seg videre og kom så vidt foran Tande og Lindvik totalt. Også de slovenske VM-heltene lå langt under parti.

SKUFFET: Daniel-André Tande etter sitt førstehopp i Ruka lørdag. Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

Tyskere og østerrikere var derimot i slag til vinterens første verdenscuprenn.

Rennet ble vunnet av østerrikeren Stefan Kraft foran tre tyskere.

– Jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Jeg føler dog at jeg har blitt noe klokere. Men det flyr altfor kort, sier Halvor Egner Granerud til Viaplay.

– Det føles nærmere ut enn resultatet tilsier. Men det betyr ikke at det er enkelt å løse.

– Er du overrasket over den tysk-østerrikske dominansen?

– Det er ikke så overraskende. Det er fryktelig mange nye regler, og det ser ut som om de har truffet godt. Vi som ikke er der, må jobbe hardt for å ta det igjen.

PS: Bulgarske Vladimir Zografski ble disket på grunn av at hoppdressen ikke oppfylte reglene.