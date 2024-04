Det er BBC som skriver om skotten som sist helg gjennomførte London Marathon på under fire timer.

De lange løpeturene demper smertene fra sykdommen som han er født med - cerebral parese.

Tomlinson tror han er den første med diagnosen som har løpt disse seks maratonløpene - New York, Chicago, Tokyo, Boston, Berlin og altså London.

London Marathon er en folkefest i hovedstaden. Her er en mann som fullførte løpet utkledd som Blackpool Tower. Foto: TOLGA AKMEN / EPA / NTB

Diagnosen gjør at Andrew Tomlinson lider av muskelsvakhet og jevnlige spasmer. Dette påvirker mobiliteten på venstre side av kroppen hans og gjør at han er synlig halt og også har utydelig tale, ifølge B BC.

Ifølge Tomlinson sa legene en gang at han kanskje aldri kunne gå. Han fastslår at det derfor krever enorme anstrengelser å løpe, men det er likevel den beste måten å holde sykdommen i sjakk på.

For når han løper merker han mindre til de mange symptomene som er forbundet med sykdommen, forklarer han.

Folkemengden løper forbi Big Ben i sentrum av London. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / NTB

Andrew Tomlinson begynte å løpe for ti år siden, fordi han følte seg isolert fra omverdenen. Han opplevde at han hadde vanskelig med å få kontakt med mennesker på grunn av sin sykdom.

– Den viktigste grunnen til at jeg løper, er det fellesskap jeg får med å løpe sammen med andre mennesker, skriver han i et blogginnlegg på Cerebral Palsy Scotland.

– Det er imponerende å gjennomføre et maratonløp - og med CP en enda større bragd, sier Eva Buschmann, generalsekretær i Cerebral Parese-Foreningen, til VG.

– Dette er det bare å ta av seg hatten for. Han løper faktisk under gjennomsnittstiden for maratonløpere.

Slitne løpere etter målgang i London. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / NTB

Buschmann forklarer at trening kan være viktig:

– Å være i aktivitet er viktig for oss alle, og det har en helsegevinst. Dette gjelder også for personer med CP, som på grunn av skaden i hjernen får redusert bevegelighet og kanskje mange andre tilleggsdiagnoser. Vi erfarer at mange med CP trener mange timer for uken, og opplever nytte og kanskje også bedre smertekontroll.

– Kroniske smerter følger som oftest med CP, tre fjerdedeler lever med kroniske smerter fra barnsben av. Dette kan øke i voksen alder.

– Hva med Andrew Tomlinson?

– Andrew tilhører gruppen med lettest motorisk grad av CP. Denne gruppen er også tallmessig den største – mer enn halvparten av alle med CP. Vi erfarer også, som Andrew forteller, at CP-diagnosen påvirker ikke bare helsen, men også mulighetene for å delta i samfunnet, få jobb, være i et fellesskap med andre der en opplever mening og mestring.

Buschmann mener at det derfor er viktig å sikre at alle kan få assistanse og tilpasningene de trenger for å kunne delta i skole, jobb og på alle andre samfunnsarenaer.