Tidligere denne uken presenterte sportsutstyr-giganten frem draktene USA skal bruke i sommerens OL i Paris. Og flere har reagert på at kvinnedrakten er smal i underlivet på en versjon som har blitt spredt i sosiale medier.

– Det er åpenbart en fleip. Jeg er mamma til noen, jeg kan ikke eksponere meg slik. Hvor er shortsen?!, skriver parautøveren Femita Ayanbeku på Instagram.

Hun tok VM-bronse for USA på 100 meter i 2019.

Store medier som New York Times, The Athletic, Forbes med flere har skrevet om draktene. I sosiale medier har det kommet flere reaksjoner.

«Hvorfor viser vi frem dette seksualiserte antrekket som standarden for hva som ser flott ut?», uttaler den tidligere løperen Lauren Fleshman. 41-åringen deltok i tre friidretts-VM for USA.

Lauren Fleshman. Foto: BRENT SMITH / Reuters / NTB

Hun tror det gjøres for å øke muligheten til økonomisk gevinst og sponsorpenger inn i sporten – hvor mektige menn ofte har makt.

«Men kvinner slår rekorder i sport, og du trenger ikke å ha på deg en badedrakt for å prestere».

New York Times har konfrontert Nike med kritikken, og selskapet viser til at det ikke kun er drakten som blir spredt i sosiale medier som skal brukes. Utøverne kan selv velge mellom ulike varianter, sier selskapet.

– Det er nesten 50 unike utgaver til menn og kvinner, og flere ulike stiler finjustert for spesifikke øvelser, sier John Hoke fra Nike til New York Times.

Hode forteller også at de har samarbeidet med en rekke utøvere rundt produksjonen.

New York Times skriver at det har gått en liten revolusjon rundt kvinners klær i idretten etter at det norske volleyballaget nektet å bruke bikini. Flere fotballag har for eksempel sluttet med hvite shortser.

Katie Moon. Foto: ADAM VAUGHAN / EPA / NTB

Katie Moon, verdensmester i stavsprang fra USA, har tatt til Instagram for å forsvare Nike og draktene.

«Jeg elsker absolutt at folk beskytter kvinner, men vi har hvert fall 20 ulike kombinasjoner av antrekk med topper og shortser som vi kan konkurrere i», skriver Moon.

«Hvis du tror at det viktigste for oss i karrierens viktigste dager er at hva vi har på oss skal se bra ut for menn – fremfor hva vi er komfortable i -, så er det ganske offensivt».