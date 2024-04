Netflix-serien «Drive to Survive» er en vesentlig del av årsaken til det, mener eksperter som VG har snakket med.

Samtidig er nåløyet blitt stadig trangere for unge som vil inn i Formel 1.

– Jeg er ikke den eldste. Jeg kommer til å kjøre en god stund til, så det er bra Alonso er her, sier Lewis Hamilton torsdag ifølge BBC.

Den nest yngste i årets felt, Logan Sargeant (23), risikerer å miste sin jobb i Williams om han ikke forbedrer seg de nærmeste løpene.

– Dette henger nok – som så mye annet – litt sammen med «Drive to Survive», sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen til VG.

– Det å ha profiler som publikum og fans har et forhold til, er viktig både for team og sponsorer. I tillegg tror jeg at med fokuset på reduserte kostnader og minimalt med testing, så trenger de erfarne førere som kan bidra til utvikling av bilen fra løp til løp.

Lewis Hamilton skal fra 2025 ha en av de attraktive setene i Ferrari.

Nylig ble det kjent at Fernando Alonso har skrevet ny kontrakt med Aston Martin.

Da RB i fjor sommer sparket Nyck de Vries, valgte de å ta inn igjen nå 34 år gamle Daniel Ricciardo.

– En fører som Hamilton løftet jo børskursen til Ferrari i det han signerte, sier Stein Pettersen.

– Det handler om merkevare i tillegg til erfaring og utvikling. Hør også på Max Verstappen i et intervju når han beskriver hvordan bilen er å kjøre. Regn med at tilbakemeldingene også er betydelig mer detaljerte når han er i garasjen.

– En fyr som Fernando Alonso tilfører jo enorme mengder energi inn i et team – i hvert fall når ting går bra. Av de yngre regnes vel også Lando Norris som svært oppegående når det kommer til forståelse for oppsett og utvikling, sier Stein Pettersen.

Fernando Alonso vil være 45 år når kontrakten hans med Aston Martin utløper. Men han er fortsatt på et skyhøyt nivå.

Hvilke unge førere kan være på vei inn?

BBC skriver at Oliver Bearman – etter sin gjesteopptreden som reserve hos Ferrari for Carlos Sainz i Saudi-Arabia – «sannsynligvis» vil ha et Formel 1-sete neste år, til tross for at han har vært sjanseløs mot for eksempel Dennis Hauger i Formel 2.

Dennis Hauger. Foto: Dutch Photo Agency

Denne uken fikk 17 år gamle Andrea Kimi Antonelli sine første meter i en Formel 1-bil. Det gjorde han for Mercedes-teamet på Red Bull Ring i Østerrike. Det virker som om Mercedes har lyst til å satse på italieneren, kanskje allerede neste år, skriver BBC.

Som VG skrev tidligere denne uken er Daniel Ricciardo hardt presset. I så fall ligger det an til at han erstattes av Liam Lawson (22), som i 2023 fikk sjansen i fem løp for RB (som den gang het AlphaTauri).

Dennis Hauger? Han innrømmer at han har kniven på strupen og at siste mulighet til å komme til Formel 1 er at han vinner årets Formel 2-mesterskap. Han har fått en kanonstart på 2024-sesongen med tre pallplasser. Samtidig har nordmannen for første gang nevnt muligheten for en «plan B»: Han skal teste for Porsche i Formel E om noen uker.

