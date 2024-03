Narve Gilje Nordås deltar på 1500 meter i innendørs-VM i friidrett, som denne helgen går i Glasgow. Det er forsøksheat fredag klokken 21.19. Stevnet sendes på NRK 1.

– Jeg håndterte det dårlig taktisk. Jeg lå langt bak i feltet, det blir rykk og napp – spesielt innendørs. Da er det vanskelig å avansere. Jeg liker å ligge bak og så øke inn mot slutten. Men det var ikke noe å kjøre med da, sier Nordås.

Han blir spurt om sesongstarten sin i Liévin 10. februar. Det ble personlig rekord innendørs, men han mente likevel det var et dårlig løp.

Både fysisk, men ikke minst taktisk. Se løpet her:

Den taktiske feildisponeringen kan ha vært en nyttig lærepenge før innendørs-VM i friidrett. Forrige uke var han nemlig langt bedre i Madrid, da han vant 3000-meter innendørs.

Trener Gjert Ingebrigtsen var ikke uventet klar i sin tilbakemelding om den taktiske disposisjonen i Liévin.

– «Du burde ikke gjort det sånn», sier Nordås at han sa etter løpet.

– Det er innendørs, ikke utendørs. Du slipper ikke unna med den samme «tregheten» i starten som utendørs. Du får aldri hentet det inn, siden det går så fort i front. Da ligger du bare der, så får du ikke gjort noe med det, sier Nordås på en pressekonferanse før innendørs-VM.

Men etter løpet i Madrid var det ikke full flyt for Nordås:

Gjert Ingebrigtsen er på plass i Glasgow, de var også sammen i Spania før mesterskapet. «Som to pensjonister», slik Nordås beskriver dem.

Treneren er imidlertid ikke akkreditert, noe som ble bestemt i fjor høst. Begge kaller det «ikke optimalt» for å prestere, men har innfunnet seg med at det er rammene de er tildelt.

Ingebrigtsen tok seg også tid til å snakke om sin elev for første gang på en god stund. For ordens skyld: Den pågående politisaken mot ham ønsket han ikke å snakke om på nåværende tidspunkt.

– Det er jo fryktelig kjedelig. Det er kontinuiteten, dagene er like, ukene er like. Det er jo «traurig». Så gleder man seg over de små og viktige fremskrittene man har underveis i trening, men det skal ut i konkurranse, sier Ingebrigtsen til VG.

Det var ikke fryd og gammen før fjorårets VM i Budapest, heller:

Han forteller at eleven har vært syk i løpet av vinteren, men at han kommer seg fort tilbake.

– Det er jo ferskvare. I morgen kan det være en helt annen situasjonen. Den ene dagen er du i himmelen, den andre dagen er det helt motsatt. Narve er veldig glad i å trene, så så lenge han får trent, er livet perfekt. Så må jeg dytte ham ut i konkurranse, sier han til NRKs reporter.

– Er det du som må pushe ham på det? spør VG.

– Av og til må du det. Det er en veldig del av treningen å få konkurransetrening. VM her har stått på planen i fjor, som konkurransetrening.

Nordås sier han bruker lite energi på sitt forhold til Jakob Ingebrigtsen om dagen: