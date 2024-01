To helger på rad har McGrath blitt nummer to i slalåm, i Adelboden og Wengen, og med ordtaket «alle gode ting er tre» var håpet stort for den høythengende førsteplassen.

Men tredje gang brakte ikke hell for McGrath som må vente ennå litt lenger på den etterlengtede seieren. I første omgang kjørte han ut og er ferdig for dagen i Kitzbühel.

Så nære var McGrath seier for én uke siden i Wengen:

Henrik Kristoffersen var først ut av alle i mektige Kitzbühel søndag, men ristet på hodet etter å ha kjørt i mål i første omgang.

– Han får ikke helt den flyten han hadde ønsket seg, sa tidligere alpintkjører Leif Kristian Nestvold-Haugen i TV 2s kommentatorboks.

– Åpenbart ikke veldig fornøyd, fulgte Espen Ween opp med.

Det var tydelig hvorfor Kristoffersen ikke var spesielt fornøyd. Neste kjører ut, Daniel Yule, slo 29-åringens tid med 2,46 sekunder.

Kristoffersen ligger foreløpig sist av alle som har fullført.

Andre omgang begynner klokken 13:30.

Saken oppdateres!