Kampen mot Arsenal kunne ikke ende raskt nok for West Ham.

Marerittsøndagen begynte først etter 32 minutter med scoring fra William Saliba. Derfra og ut kunne ingenting stoppe sirkus-Arteta. Arsenal ga seg ikke før det sto 6–0 på måltavlen.

Det er Arsenals største seier på bortebane i Premier League noensinne. Bare to ganger tidligere har de vunnet med større sifre på hjemmebane.

– Vi ledet 4-0 i første omgang, og vi kunne ha scoret mange flere - inkludert meg selv. Vi luktet blod i dag, og vi gikk for nådestøtet, sier matchvinner Bukayo Saka til Sky Sports.

Seieren er også en tangering av klubbens største borteseier i seriespill noen gang (før det ble Premier League i 1992).

– Det var en strålende prestasjon fra start til slutt. Vi kontrollerte alt. I dag var vi virkelig skarpe foran mål også, så det var virkelig en god prestasjon, sier kaptein Ødegaard til Sky Sports.

Manager Mikel Arteta var naturligvis stolt av sine gutter.

– Det er flott å skrive klubbhistorie, spesielt når vi gjør det på denne måten. Vi er på et godt sted. Når du gjør det bra, må du bygge videre på det, sier spanjolen

Det sjette, og siste, målet for dagen var nok også det tyngste å svelge for hjemmefansen. Deres trofaste midtbanegigant gjennom over et tiår dundret inn 6–0.

Declan Rice, som i sommer ble hentet til Nord-London, feiret avmålt, selv om målet hadde fortjent det motsatte.

De tre første målene til Arsenal kom fra dødball. Det forsterker den allerede kruttsterke statistikken til Nord-London-klubben. Best av alle lag i Premier League er de på dødball.

45,2 prosent av Arsenals mål denne sesongen har kommet som et resultat fra dødball.

Martin Ødegaard noterte seg for målgivende på 4–0- og 5–0-målet.

Slik var målene:

1–0: Midtstopper William Saliba sted til værs på et hjørnespark fra Declan Rice og stanget inn ledelsen.

2–0: Straffespark fra Bukayo Saka bombesikkert til venstre for Alphonse Areola i West Ham-målet.

3–0: Salibas stopperkollega Gabriel Magalhães styrte inn et frispark fra Rice.

4–0: Martin Ødegaard avleverte en elegant pasning til Leandro Trossard som prikket ballen i lengste kryss.

5–0: Ødegaard igjen med målgivende pasning. Arsenal-kapteinen spilte frem til Saka i West Ham-boksen. Driblefanten dro seg forbi to forsvarere og banket ballen i korthjørnet.

6–0: Dagens vakreste. Ødegaard og Trossard klarte ikke å bli enige om hvem som skulle klemme til på ballen som trillet ut av West Hams 16-meter. Det tok Rice hånd om og klinket til fra 20 meter. Ballen suste knallhardt i nettet i det lengste hjørnet.

Arsenals største Premier League-seiere Vis mer ↓ 7–0 – hjemme mot Middlesbrough 14. januar 2006 7–0 – hjemme mot Everton 11. mai 2005 7–1 – hjemme mot Blackburn Rovers 4. februar 2012 6–0 – hjemme mot Blackpool 21. august 2010 6–0 – borte mot West Ham 11. februar 2024