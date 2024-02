Da vi ringer den tidligere skiskyttertoppen, så er han vennligheten selv.

– Det er mye snakk om deg i retten ...

– Hva sier de? Snakker de dårlig om meg i retten?

– Besseberg har blant annet sagt at du var et problem fra du ble innvalgt i IBU-styret i 2002 og i mange år ...

– Hahaha!

– Hva mener du?

– Hvorfor hadde han et problem i meg? Jeg gjorde alt riktig som første visepresident. Det kan hele skiskytterverden bevitne.

Aleksandr Tikhonov, her avbildet i 2009 under VM i Skiskyting i Pyeongchang. Foto: Magnar Kirknes / VG

«Ikke troverdig»

Tikhonov er tidligere president i det russiske skiskytterforbundet. Han var også visepresident under Anders Besseberg i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Under den pågående rettssaken mot Besseberg – der han er tiltalt for grov korrupsjon – har Tikhonovs navn kommet opp en rekke ganger.

Tikhonov har fått det glatte lag av Besseberg under rettssaken i Hokksund. Nordmannen har også hevdet at Tikhonov forsøkte å bestikke ham med en kostbar klokke.

Besseberg har i retten fortalt at han ville returnere klokken, og at den irriterte ham. Likevel ble klokken funnet hjemme hos 77-åringen da politiet gjennomførte en razzia på Bessebergs gård i april 2018.

Denne klokken er nå en del av tiltalen mot Besseberg, som risikerer ubetinget fengsel for grov korrupsjon.

Tikhonovs er nevnt en rekke ganger i rapporten til den eksterne IBU-granskeren Jonathan Taylor, som har skrevet en 220 sider lang rapport om Bessebergs tid i IBU.

Taylor omtaler Aleksandr Tikhonov som et «ikke troverdig vitne».

– Han må straffes

Gjennom russiske media får Tikhonov vite en del av det som blir sagt i tingretten, og på bloggen sin har han omtalt Besseberg og nordmenn generelt i svært lite vennlige ordelag – noe VG har omtalt tidligere.

– Har du blitt spurt om å komme til Norge og vitne i retten?

– Jeg kommer ikke til Norge.

– Du er aldri blitt spurt om det?

– Nei! Du vet, dette er en norsk sak. Men etterforskningen har pågått i mange år og dere har fremdeles ikke avsluttet den.

– Du mener det burde ha vært en dom nå?

– Vel, det er et spørsmål for Norge, ikke for meg. Men jeg ville ha straffet ham.

– Hvorfor det?

– Han har skjemmet ut sitt land. Han må straffes.

– Synes du det er merkelig at du ikke er bedt om å komme til Norge og vitne?

– Jeg har ingen anelse. Det er Norges sak.

– Burde retten tro på det du sier?

– Hva mener du?

– Om retten burde stole på det du sier?

– Ja! 100 prosent! Jeg er ansvarlig for hvert eneste ord jeg sier.

– Så det du sier til meg nå, ville du også ha sagt i retten?

– Ja! De kan spille av dette intervjuet i retten – med tolk!

VG har konfrontert Bessebergs forsvarere med uttalelsene fra Tikhonov.

– Vi har ingen kommentarer til dette, skriver Christian B. Hjort i Advokatfirmaet Hjort til VG.

Tikhonov avbildet i juli, 2023 i forbindelse med et arrangement i Moskva. Foto: TASS / Sipa USA

Rettssaken mot Anders Besseberg pågår i ytterligere to uker. Luksusklokker, jaktturer og prostituerte har vært tema i retten flere ganger siden rettssaken startet i starten av januar.

Besseberg har avvist alle anklagene om påspanderte seksuelle tjenester, og bestrider ikke å ha mottatt flere, dyre klokker. Besseberg bestrider imidlertid at han har gjort seg skyldig i korrupsjon ved dette.

– Jeg synes Besseberg fortjener å bli straffet, sier Tikhonov igjen.

– Hvorfor?

– Hvorfor? Vel, for det første oppførte han seg uverdig for en nordmann. Gang etter gang. Det var alltid prostituerte og drikking. Hele skiskytterverdenen vet om dette, sier Tikhonov.

Besseberg har i retten vært helt klar på at han ikke har benyttet seg av prostituerte og deres tjenester.

Hans forsvarere har flere ganger signalisert at de ikke kommenterer enkeltpåstander før den avsluttende prosedyren.