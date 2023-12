Sunnmøringen er best kjent fra sjakken og «Alle mot 1» sammen med Selda Ekiz.

Men han er glad for at han sa ja til å være med i 24 stjerners julekalender, på sin «eget» NRK og der han altså holdt ut helt til lille julaften – før det barker i vei med fem dager VM i sjakk.

– Det er det kjekkeste jeg har vært med på i NRK, sier Ole Rolfsrud begeistret om julekalenderen med Markus Neby.

– Hvorfor?

– Fordi det var uforutsigbart. Det var en selskapslek der produksjonen hadde skrudd, vridd og vendt på leken til noe enda mer vakkert og kokko morsomt.

– Og reality-følelsen?

– Jeg trodde ikke den reality-greia eksisterte. Fellesskapsfølelsen. Jeg trodde det var en slags klisjé. Men så havnet jeg i den sagnomsuste realityboblen selv. At vi deltagere blir glade i hverandre og man virkelig vil at de andre skal gjøre det godt. Jeg fikk det sånn mot slutten. Det var kjempekjekt.

SJAKK-DUO: Ole Rolfsrud og Torstein Bae i NRKs sjakkstudio. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Hva med skammen?

– Det lurte jeg veldig på. Du vet jo ikke hvordan du blir fremstilt. Men da vi kom til opptak, så ble vi fortalt at vi kunne legge igjen skammen på trappa og at vi kunne stole på dem. De lovte at «vi skal ikke klippe der på en måte som gjør at dere vil fremstå på en dårlig måte på TV».

– Og sånn ble det?

– Ja, det ble veldig fint.

Rolfsrud har vært til stede eller ledet studio i Oslo i sjakksendinger gjennom ti år. Nå forteller han ivrig en nyhet:

– Det store som har skjedd i «sjakk-livet» mitt i 2023, er at jeg har meldt meg inn i Tønsberg sjakklubb og begynt å spille sjakk litt sånn formelt. Det har vært virkelig hyggelig.

Selv bor han i Drammen, men kjæresten bor i Tønsberg. Så derfor Tønsberg.

– Det var bonussønnen min Aksel som «lurte» meg med. Han ble norgesmester i kadett B-klassen i 2023.

I høst var ett års permisjon fra NRK over for Rolfsrud.

– Jeg var litt lei. Og så hadde jeg lyst til å prøve livet på utsiden av NRK. Om det fantes et liv der.

– Det gjorde det?

– Det gjorde det. Men det tok ikke lang tid før jeg kjente på viktigheten av fellesskap og kolleger og magien med det å stå ved kaffeautomaten og drodle ideer. Det er noe som forsvinner når du sitter alene med PC-en i heimen.

– Så ...?

– Så hovedgrunnen til at jeg kom tilbake var nok at jeg savnet folka. Pluss at det fortsatt er mange muligheter i NRK.

Ole Rolfsrud vil ikke si noe om muligheten for at han igjen blir å se i underholdningsprogrammer.

– Hvor viktig har sjakken vært for din karriere?

– Sjakk har betydd mer enn det jeg hadde trodd underveis.

– Hvorfor?

– Det ene er at vi bringer ut til folket sjakkhistorie med en nordmann i hovedrollen. Vi kommer aldri til å oppleve en Magnus Carlsen igjen.

– Og?

– Det andre er at jeg får vist litt mer av min personlighet. Det er en god mulighet til å leke. Og å samarbeide med Torstein (Bae), Heidi (Røneid), Atle (Grønn) og vår sjakksjef Reidar Stjernen og alle de andre her.

– Hva synes seerne om din sunnmørske dialekt?

– Eh, altså, jeg ser ikke så mye i sosiale medier og sånn. Men jeg husker at jeg fikk brev fra en vestkantfrue i Oslo en gang.

– Hun likte ikke sunnmørsk?

– Nja, det var delvis det, men den korte versjonen var vel at hun mente jeg var en gjøk.

Magnus Carlsen intervjuer Ole Rolfsrud under VM-kampen i Sotsji i 2014. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Forklar!

– Da jeg startet i Dagsrevyen, prøvde jeg kanskje å utfordre den konvensjonelle Dagsrevyen litt. Det var litt med måten jeg sto på, retningen på blikket og litt sånn. For å sitere Ivar Aasen: «Til Lags aat alle kann ingen gjera».

Men det er mange som setter stor pris på Rolfsruds dialekt: I 2015 fikk han kringkastingssjefens språkpris og i 2018 mediemållagsprisen.

Og så kommer han med en avsløring:

– Det er ei dame som tatovert «sjå pila» etter det jeg har sagt på sjakksendingene.

– Hvor har hun tatovert det?

– Det vet jeg ikke! Men hvis hun leser dette vil jeg oppfordre henne til å sende et bilde til sjakkredaksjonen i løpet av romjulen.