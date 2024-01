Det skal ha skjedd før korthuset raste for nordmannen våren 2018: Da gjennomførte politiet en razzia mot 77-åringens gård i Norge.

– Det var tre personer som i flere år hadde forsøkt å komme seg opp og frem: James Carrabre, Olle Dahlin og Max Cobb. Anders tok det tilsynelatende ikke veldig alvorlig, forklarte Volker Schmid i retten tirsdag.

Olle Dahlin har i dag tatt over som IBU-president. Max Cobb har gått fra å være styremedlem til å bli generalsekretær i IBU.

Volker Schmid sa at Besseberg ble forsøkt presset ut av organisasjnen.

– Hvordan foregikk dette? spurte Bessebergs forsvarer, Mikkel Toft Gimse.

– De baksnakket ham ved å si at han helst dro på jakt og at han ikke tok russisk doping på alvor, sa Schmid.

Han er et sentralt vitne i saken mot Besseberg: På 90-tallet ble han kjent med Besseberg som eier av rettighetsselskapet APF. Deretter fortsatte vennskapet da Schmids selskapet ble kjøpt opp av giganten Infront.

Både APF og Infront har gjort millionavtaler med IBU, under ledelse av Besseberg. Samtidig var Schmid altså tilknyttet selskapene.

Volker Schmid omtales av Besseberg som en nær jaktvenn i Buskerud tingrett.

Men beslag av intern kommunikasjon hos Infront, har vist hvordan gigantselskapet – og Schmid – tilsynelatende har sett på kontakten som del av en jobb for å pleie presidenten i IBU.

Foto: Mattis Sandblad / VG

– Olle Dahlin har alltid vært motstander av Anders i IBU. Det var svensk-norsk misunnelse der, uten at jeg kan dokumentere det, sa Schmid.

VG har forelagt Schmids utspill for dagens IBU-president. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det han sa under sitt vitnemål i Hokksund i forrige uke.

IBU-PRESIDENT: Olle Dahlin, her i retten i forrige uke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Da sa Dahlin at han tilhørte et mindretall i styret, der Besseberg styrte flertallet. Svensken mente også at det var vanskelig å få protokollført sitt syn, og at IBU var svært toppstyrt.

Schmid vitnet over video fra en rettssal i Liechtenstein. Ved siden av ham satt advokat Florian Zechberger og en dommer.

Schmid forklarte seg om en IBU-president som han møtte første gang under OL på Lillehammer i 1994.

– Det utviklet seg et godt jaktvennskap mellom oss. Vi var på mange turer sammen. Jeg vil ha sagt at han har vært en god og behagelig jaktkollega. Helt fra starten av så presiserte han at han er norsk bonde og bor på en bondegård. Tall og slikt forsto han lite av. I IBU var det andre som tok seg av økonomien, og jeg har aldri forhandlet om rettigheter med Anders, sa Schmid.

Som VG fortalte tirsdag morgen, så er 79-åringen én av tre utenlandske personer som nå har fått mistenkt-status av østerriksk politi i forbindelse med Besseberg-saken.

Schmid er mistenkt for medvirkning til grov korrupsjon. Han ønsket derfor ikke å vitne om en rekke sentrale temaer tirsdag formiddag.

Gang på gang brøt advokaten hans inn etter spørsmål fra førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Ved én anledning ble en jakttur til russiske Tjumen i 2018 tema. Schmid ramset opp de russiske deltakerne, samt seg selv og Anders Besseberg. Han sa også at det var med en kvinne, som var tolk.

– Hvilken rolle hadde denne tolken? spurte aktor.

– Hun oversatte fra russisk til engelsk, svarte Schmid.

Aktor Marianne Djupesland viste så et bilde av en kvinne som fisket. Anders Besseberg har tidligere i rettssaken sagt at det er kvinnen «Eva», som han innledet et forhold til. «Eva» snakker nesten ikke engelsk, har det kommet frem i retten.

Foto: Gisle Oddstad / VG

– Er dette tolken? spurte Djupesland.

– Det er ikke så lett si, men det kan hende. I jakthytta var det jo også to sjåfører, samt tre kvinnelige kokker. Jeg lurer på om dette er tolken, men jeg ser det ikke så godt, svarte Schmid.

– Du ble vist dette bildet i politiavhøret i Liechtenstein og da bekreftet du at dette er tolken, sa Djupesland.

Det ble starten på en svært lang diskusjon om politiavhøret i Liechtenstein, som ble gjennomført i november 2022, kan brukes i retten eller ikke.

Det samme gjelder en skriftlig uttalelse som Schmid har gitt, og som ble sendt uoppfordret til norsk politi.

79-åringens advokat mener disse forklaringene ble gitt under løfte fra østerriksk politi om at hans klient ikke ville risikere straffeforfølgelse. Men i ettertid har statusen hans endret seg fra vitne til mistenkt.

Tingrettsdommeren i Hokksund åpnet, etter lange diskusjoner med partene, for at deler av politiforklaringen til Volker Schmid kan leses høyt senere i rettssaken.