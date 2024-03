Det har vært utenfor banen det har handlet om i Formel 1 så langt i år.

Etter kvalikløpet i Saudi-Arabia fredag kveld er det ikke mindre utenomsportslig fokus etter Verstappens siste uttalelser.

Den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (80) kan være på vei ut av teamet, ifølge tyske Sky Sport.

– Jeg kan ikke fortsette uten Helmut Marko, sier Red Bull-fører Max Verstappen ifølge den nederlandske storavisen De Telegraaf.

MEKTIG TRIO: Helmut Marko (t.v) med Max Verstappen og Christian Horner. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / NTB

På en pressekonferanse i Jeddah understreker han hvor viktig det er.

– Det er en lagsport, og det er veldig viktig at vi beholder nøkkelpersonene. Fordi jeg føler at hvis så viktige personer ikke er med lenger – dette har jeg også sagt til laget – men da er ikke det bra for min situasjon heller, sier Verstappen.

– Helmut må bli her, legger han til.

Viaplay-ekspert Atle Gulbrandsen opplever Verstappens sitater som en del av spillet som foregår.

– Marko er over 80 år gammel. Han vil jo forlate dette teamet på et eller annet tidspunkt uansett. Jeg tror ikke Verstappen forlater Red Bull hvis Marko forlater Red Bull. Det er en maktkamp i gangene, sier han til VG.

– Red Bull er totalt overlegne. Det ville vært galskap å forlate Red Bull.

Forrige helg vant Verstappen løpet i Bahrain med 22 sekunder til kollega Sergio Perez.

– Men hvorfor tror du Verstappen likevel sier det han sier?

– Han prøver vel å beskytte Marko og hjelpe Marko. Han ønsker vel at han skal fortsette.

Flere internasjonale medier melder om at Marko skal være under etterforskning av Red Bull.

80-åringen etterforskes for å ha gitt ut konfidensiell informasjon til media i forbindelse med den betente Christian Horner-saken.

Horner-saken: Dette har skjedd Vis mer ↓ Red Bulls teamsjef Christian Horner ble tidlig i februar anklaget for upassende oppførsel mot en kvinnelig ansatt i Red Bull.

Flere medier meldte at anklagene innebar at 50-åringen blant annet skal ha sendt upassende bilder til den kvinnelige kollegaen.

Horner har hele veien avvist anklagene og hevdet sin uskyld i saken.

Forrige uke, før sesongstarten i Bahrain, opplyste Red Bull i en pressemelding at den interne granskningen var fullført og at Horner er renvasket.

I etterkant har flere andre teamsjefer i Formel 1 reagert på avgjørelsen. Også Max Verstappens far, Jos, har gått hardt ut mot Horner og beskyldt ham for å skape problemer innad i laget.

Helmut skal ha sagt til østerrikske ORF at han muligens ikke vil være til stede under neste løpshelg i Australia.

Det ville han ikke kommentere fredag:

Verstappen stiller spørsmål ved fremtiden i Red Bull.

– Uten ham i teamet blir det et problem, også for meg selvfølgelig. Jeg har alltid hatt stor tillit til Helmut og det er det på begge sider, sier Verstappen til Sky Sports.

– Jeg har sagt det hvert år - og alle i Red Bull vet dette - at for meg må Helmut alltid være her, sier Verstappen.

– Hva vil Markos avgang bety? spør Sky Verstappen.

– Da kan vi ha et stort problem i laget, svarer nederlenderen.

Tidligere denne uken ble Verstappen koblet til en sensasjonell overgang til erkerivalen Mercedes av flere nyhetskilder på motorsport.