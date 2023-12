Det er australske medier som ABC News og 7News som rapporterer om hendelsen.

Det skal ha vært på kveldstid lørdag i Mendindie Australia, Dennis skal ha kjørt ned sin egen kone nær deres eget hjem. Hun skal ha blitt kjørt til Royal Adelaide sykehus, der hun senere døde av skadene.

Dennis skal være siktet av politiet for å forårsaket et dødsfall ved hensynsløs kjøring, ifølge ABC News.

Ifølge ABC News skal Dennis være løslatt mot kausjon og han må visstnok møte i retten i mars.

Rohan Dennis og Melissa Dennis hadde to barn sammen.

Rohan Dennis la opp etter 2023-sesongen, etter å ha syklet for Jumbo-Visma. Han vant VM i temposykling i 2018 og 2019. Han har også vunnet etapper i Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Melissa Dennis, som tidligere het Hoskins, var også en merittert syklist. Hun deltok i lagsprint i banesykling under OL i 2012 og 2016 for Australia og vant VM i samme øvelse i 2015. Hun vant også Tour of Chongming Island i 2012.