– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt ufattelig, sier han til Sky Sports etter å ha sikret en plass i VM-kvartfinalen.

Fenomenet Luke Littler har skrevet seg inn i dartens historiebøker og er blitt en sann publikumsfavoritt.

«Du må på skolen i morgen», sang publikum under et seiersintervju på Sky Sports tidligere i VM.

Lørdag kveld møtte han ett av sine barndomsidoler i åttedelsfinalen, nederlandske Raymond van Barneveld (56) – anerkjent som en av de virkelig store dartspillerne med sine fem VM-titler.

Littler tok ledelsen 3–0 i sett – det er først til 4. Det så ut til å bli kort prosess fra det kebabelskende dartfenomenet.

Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

– Det er som om kebabsjappene stenger klokken ti, og han vil rekke det før stengetid, sa Sky Sports’ kommentator John Part.

Men 56-åringen fra Nederland slo tilbake til 3–1 og holdt seg inne i kampen.

Til slutt var imidlertid 16-åringen sterkest og gikk til kvartfinalen. Han fikk en liten pipekonsert da han ikke gikk for bulls eye i siste runde, men heller «safet» det ved å ta en ekstra runde.

Da pekte han på hodet sitt, smilte lurt og satte pilen som sikrer en plass i VM-kvartfinalen. Der møter han Brendan Dolan.

– Han sa jeg kunne gå hele veien (og vinne VM), sier Littler at forbildet sa etter seieren.

LÆREMESTER OG (SKOLE) ELEV: Raymond van Barneveld fra Nederland møtte 40 år yngre Luke Littler i London. Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

Han er blitt løftet frem som et fenomen. Folk i sosiale medier nekter å gå med på at han bare er 16, og bildene av den kebabspisende dartsensasjonen har gått sin seiersgang.

I Alexandra Palace i London er det ingen tvil om at publikum har trykket ham til sitt bryst.

Men berømmelsen han har oppnådd i årets dart-VM har også hatt en bakside.

Penger, intervjuer og en plass i historiebøkene har også ført med seg bøttevis med oppmerksomhet fra tabloidavisene.

Blant annet The Sun. 16-åringen ble avbildet på baksiden av avisen, med en av deres utgaver og en kebab i hendene.

MÅTTE BEKLAGE: Luke Littler elsker kebab og The Sun, sto det på baksiden av tabloidavisen. Foto: Skjermdump The Sun

«Luke elsker kebab og The Sun», skrev avisen selv som tittel. Det var kontroversielt – The Sun er en svært upopulær avis i deler av England.

Han beklaget det hele på X.

«Medieoppmerksomheten er veldig ny for meg og jeg forsto ikke fullt ut hva jeg hadde sagt ja til. Jeg står på ingen måte innenfor bildet eller tittelen som følger med», skriver han.

Men det var bare et lite skjær i sjøen, i det som har vært et sammenhengende eventyr for 16-åringen.