Siden 2003/04-sesongen har sportsdataselskapet Opta ført statistikk på antall stolpe- og tverrliggertreff i løpet av kamper. I løpet av den tiden har ingen spillere klart «kunststykket» å treffe metallet fire ganger på 90 minutter.

Før Darwin Núñez gjorde det for serielederen mot Chelsea onsdag kveld.

Uruguayaneren er et aldri så lite mysterium.

Denne sesongen står han med syv scoringer og syv målgivende i Premier League. Hadde alle åtte stolpe- og tverrliggertreff gjennom sesongen truffet nettet hadde han han altså hatt 15 fulltreffere.

Erling Braut Haaland og Mohamed Salah er toppscorere med 14 mål.

– Han var veldig skuffet over seg selv med å bomme på straffen, men han er «en håndfull». Det var veldig vanskelig for ham. Så headet han i tverrliggeren. Han legger til rette for en scoring selv etter den store skuffelsen. Det er det viktigste, sier manager Jürgen Klopp til BBC.

Den avtroppende Liverpool-treneren understreker etter 4–1-triumfen over Chelsea, der unge Conor Bradley var den store helten:

– Darwin er i formidabel form, men fortsatt litt uheldig. Så det går bra.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås kommenterte kampen.

– Jeg kan ikke huske noen med mer marginer imot over tid, skriver fotballekspert Lars Tjærnås i en SMS til VG, før han fortsetter:

– Men det er mye verre med spisser og spillere som aldri har uflaks i avslutningene, for de er sjelden der de bør være.

Mot Chelsea vartet Núñez opp med elleve skuddforsøk uten å treffe nettet. 24-åringen fikk derimot en ny målgivende da han serverte Luis Diaz til 4–1.

– Han er av enorm verdi for Liverpool. Hans bidrag i kveld og til at de leder ligaen er massivt, sier Tjærnås.

Og den tidligere topptreneren beroliger de som eventuelt skulle bekymre seg for Liverpool-spissens uttelling foran mål:

– Scoringene kommer.

BOM, BOM, BOM OG BOM: Darwin Núñez traff metallet hele fire ganger mot Chelsea onsdag. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Núñez hadde satt tolv av tolv straffespark i karrieren.

Men så kom bommen i kampen mot Chelsea. I stolpen. Det var hans tolvte avslutning i metallet totalt denne sesongen i alle turneringer.

Til tross for den merkverdige rekorden og alle stolpetreffene har spissen scoret elleve mål på 33 kamper i alle turneringer så langt denne sesongen.

Han har også elleve målgivende pasninger:

