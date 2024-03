Det skjer etter at VG har stilt spørsmål om saken.

Og etter at Lotteritilsynet deretter, i et brev, har varslet krav om full nedstenging og dagbøter på 2000 kroner i døgnet til en privat NIF-partner dersom det ikke skjer.

Det var i februar at «Dugnadshelt» ble lansert med brask og bram: Norges idrettsforbund skrev om det private initiativet som skal sørge for mer penger til norske idrettslag:

Konseptet er enkelt: Nordmenn kjøper digitale lodd, der syv av ti kroner går tilbake til den klubben selgeren velger å støtte. Dersom kjøperen vinner en pengepremie, så går disse pengene til klubben i stedet for kjøperen.

Man kan altså ikke vinne selv. Pengene går til klubben – og noe til de private eierne.

«Mindre unødvendige premier, mer penger til laget og kjøperen kan smykke seg med den gjeve tittelen; Dugnadshelt! Vinn, vinn, vinn!» står det på nettsidene til Dugnadshelt.

Det er bare én hake:

Førstepremien er på 5000 kroner. Det gjør at Lotteritilsynet mener det hele er snakk om et pengespill. Og det krever en lisens. Det har hverken Norges idrettsforbund eller selskapet Klubbkassa AS, som står bak «Dugnadshelt».

«Våre samarbeidspartnere har et selvstendig ansvar for å opptre i henhold til norsk lov og som NIF forventer blir overholdt», skriver Rune Midthaug i Norges idrettsforbund i en e-post til VG.

SKREV OM SAMARBEIDET: NIF og Klubbkassa AS inngikk samarbeidet før jul. Bildet er fra en sak om dette, på idrettsforbundets nettsider. Foto: Faksimile: Idrettsforbundet.no

Han er leder for kommersiell forretningsutvikling.

«NIF ser naturligvis alvorlig på Lotteritilsynets varsel om stengning av digitale spill som tilbys i regi av Klubbkassa. NIF har derfor, i samråd med Klubbkassa, valgt å sette dugnadshelt på pause inntil tilsynet har gjennomgått Klubbkassas svar på brevet, og besluttet om de avslutter saken, eller går videre med å fatte et vedtak slik de har skissert», skriver Midthaug.

Da det ble tråkket i nødbremsen denne uken, så hadde Norges idrettsforbund allerede promotert prosjektet med en egen nyhetssak på sine egne nettsider.

Norske idrettsledere hadde også fått tilsendt e-post om Dugnadshelt. Nå tar idrettsforbundet selvkritikk:

«Vi fikk forsikringer fra Klubbkassa om at deres digitale konsept var avklart med Lotteri- og stiftelsestilsynet», skriver Midthaug.

Han understreker at idrettsforbundet ba om et møte med Lotteritilsynet i fjor høst, før avtalen ble signert, men at NIF aldri fikk en tilbakemelding på en aktuell møtedato.

«Sett i ettertid burde NIF avventet å signere avtalen med Klubbkassa inntil NIF selv hadde avklart disse forholdene med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det tar vi selvkritikk på», skriver Midthaug.

Uenige

I Klubbkassa AS er man uenig i Lotteritilsynets vurdering. Selskapet har fått frist til 4. april med å svare på brevet de mottok denne uken. Saken er derfor ikke endelig avgjort.

– Dugnadshelt er en digital inntektsløsning for idretten. Det foreligger ingen økonomisk premie til deltageren som har betalt innsatsen, alle premier går til klubben/idrettslaget og vi mener således at vi ikke er omfattet av pengespilloven, sier Andreas Øvrum i Klubbkassa AS.

– Handler dugnad om å kunne betale og kjøpe lodd? Er ikke det en helt feilaktig bruk av et så tradisjonsrikt begrep?

NIF-TOPP: Rune Midthaug er leder for kommersiell forretningsutvikling i NIF. Her er han fra tiden som generalsekretær i Norges Cykleforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

Øvrum innleder med å påpeke at det eksisterer en lang rekke ulike oppfatninger om hva ordet dugnad egentlig betyr.

– Men slik vi har tenkt så er du en «Dugnadshelt» hvis du bidrar til at et lag får inn penger til å dra på Norway Cup eller Dana Cup. Det er ikke alle besteforeldre, eller tanter og onkler, som bor i nærheten av barnebarn og tantebarn. Da er det fint at det er mulig å kunne støtte selv om du ikke kan være der fysisk, og kjøpe vafler på kamp, sier han.

Blant eierne av Klubbkassa AS er blant annet tre tidligere NM-vinnere i poker. Det er irrelevant, påpeker Øvrum – som illustrerer det med at han også har vunnet veteran-NM i håndball.

Tidligere tippesjef

En av underleverandørene bak Dugnadshelt er det norske selskapet «Multilot AS».

De er heleid av «Multilot Corporation» i Miami i Florida. Dette selskapet jobber blant annet opp mot den internasjonale spillindustrien.

Reidar Nordby jr. var lenge styreformann i det amerikanske morselskapet, men har nå gått av. Han opplyser til VG at han tror han har en liten eierandel i selskapet, gjennom to andre selskaper.

Nordby har en fortid som toppsjef i Norsk Tipping, men mistet jobben i 2007. Da var det avslørt at tippesjefen brukte penger på en gartner i sin egen hage, og at det ikke ble betalt skatt av pengene.

Andreas Øvrum er taus om hvordan pengestrømmen mellom Klubbkassa og Multilot AS:

– Når det gjelder kommersielle samarbeidsavtaler vi har med ulike partnere så kan jeg ikke gå inn i detalj på disse, sier han.

Det norske selskapet Multilot AS gikk 51 millioner i underskudd i 2021. Men i regnskapet for dette året heter det at «Selskapet mottar lån regelmessig fra mor (Multilot Corporation, red.anm.) for å dekke sine forpliktelser etter hvert som de oppstår».

– NIF har gjort undersøkelser av eierstrukturen i Klubbkassa AS. I avtalen foreligger det også et vilkår om at selskapet ikke kan ha en tilknytning til utenlandske spillselskaper, skriver Rune Midthaug til VG.