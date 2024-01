Sagosen mener Norge fikk som fortjent.

– Skuffet. Det er kjedelig, rett og slett. Men vi er ikke bedre, vi må erkjenne det. Vi taper fortjent og det er kjipt, sier Sander Sagosen til VG.

For aller verst for Norge, målt ut fra forventningene, var Sander Sagosen. Som en av håndballens superstjerner var det forhåpninger om at han skulle være lagets hærfører.

I stedet sviktet 28-åringen nærmest fullstendig. Gjentatte ganger rotet Sagosen bort ballen i begge omgangene.

– Det er tullete av Sander Sagosen. Du skyter den rett i en motspiller! Hva er det som skjer her nå av vår beste mann? Dette liker jeg ikke. Tre tekniske feil, kommenterte TV 3s Daniel Høglund like før pause.

Sagosen scoret bare ett mål på to skudd i første omgang og ett mål på tre forsøk da alt skulle avgjøres etter sidebyttet.

– Jeg ønsker å prestere og vi ønsker å prestere som lag. Men i januar har vi ikke vært gode nok. Jeg er for langt unna nivået jeg ønsker å være på, vi som lag er langt unna. Da taper man håndballkamper, sier Sagosen.

– Hvordan opplever du at både du, landslagssjef Jonas Wille og laget får kritikk?

– Det er berettiget. Skal man stå i oppturene må man stå i nedturene også. Mange skal ha meninger og det skal de ha. Vi har ikke prestert som vi ønsker. Skal vi ha skryt når vi gjør det bra, må vi stå i det når det går dårlig. Det er ikke like artig, men det hører med, sier Sagosen.

Etter 21 minutter ledet Norge 13–11. Da begynte krisen for alvor med seks portugisiske scoringer og et fullstendig endret kampbilde. Til pause var Norge under med sifrene 15–18. Det skulle bli verre.

Norge-profil Petter Øverby er ikke nådig i omtale av laget like etter at kampen er slutt.

– Det er nederste hylle av det vi har levert under min tid på landslaget. På et tidspunkt må du kanskje være der også, kjenne på det, for å komme opp igjen dit vi ønsker og burde være. Vi må skjerpe oss på en eller annen måte, sier Øverby til VG.

Gøran Johannessen kjente på både irritasjon og frustrasjon i intervju med VG etter kampen.

– For nå føler jeg vi har prøvd å vri om hjernen hele veien. Og vi springer mer enn mot Slovenia, men ingenting fungerer for oss nå. Det er viktig å innse nå at vi ikke er bedre. Det er også litt godt å se, at det er så høyt nivå på herrehåndball. Du blir spist hvis du kommer inn på 80 prosent, sier Gøran Johannessen.

Landslagstrener Jonas Wille følte likevel at de nesten var der.

– Vi er jo ikke fornøyd med dette her. Samtidig må vi også se at det har vært små marginer. Det er små marginer vi ikke har fått på vår side. Det har ført til dårlig selvtillit i mannskapet, virker det som. Når vi skal avgjøre kamper, så blir det feil i stedet for noe bra. Vi vil jo mye mer enn dette her, sier landslagssjef Jonas Wille til VG.

TV3s ekspert Joachim Boldsen utfordret Wille om selvtillit, men landslagstreneren svarer at de mest av alt visste hva som forventes fra omverden og at engasjementet ble mindre og så innrømmet Wille at det gikk utover selvtilliten. Han mener det ikke er noen fasit på hva som burde vært gjort.

– Veldig skuffende, faktisk litt skremmende, uvirkelig og helt uforståelig. EM for håndballgutta kort oppsummert herfra. Det er ikke over. Men egentlig er det det, skriver TV 2s Harald Bredeli på X.

Det svake norske spillet vekket oppsikt ikke bare i arenaen i Hamburg, men også blant danske håndballkjennere.

– Det ser ut som gutter som er fullstendig blottet for selvtillit. Plutselig mangler de evner de ellers har. Det er mange spørsmål som skal stilles. Det er en ganske forferdelig prestasjon igjen, sier Joachim Boldsen på TV-sendingen like etter at kampen var over.

«Det som bekymrer meg mest, er om Jonas Wille kan få vekket dem», skrev eksperten Claus Møller Jakobsen i dansk TV 2.

«Å vekke dem» klarte aldri landslagssjef Jonas Wille. Han har fått kritikk tidligere i mesterskapet, og den vil bare øke i styrke og omfang. Ville sier etter kampen at han angrer litt på at han ikke gjorde noen endringer.

Trener Jonas Wille får en ener på VG-børsen:

VG-børsen Vis mer ↓ Mål, Norge: Blonz 7, Bjørnsen 6, Gullerud 4, Øverjordet 3, Johannessen 3, Sagosen 2, Barthold 2, Øverby 1, Lyse 1. Torbjørn Bergerud 4 Kristian Sæverås 2 Sander Sagosen 2 Sebastian Barthold 3 Sander Øverjordet 6 Petter Øverby 3 Kent Robin Tønnesen 3 Kristian Bjørnsen 6 Magnus Gullerud 6 Gøran Johannessen 5 Christian O’Sullivan 4 Harald Reinkind 4 Simen Lyse 4 Kevin Gulliksen - Alexander Blonz 7 Jonas Wille (trener) 1 Vurdert av Jostein Overvik

Etter et skuffende gruppespill kom Norge til hovedrunden med null poeng. Derfor vil bare syltynn teori kunne redde lagets sjanser til å gå til semifinale etter tapet mot Portugal.

I de resterende kampene i mellomrunden venter Nederland (fredag), verdensmester Danmark (søndag) og regjerende europamester Sverige (tirsdag).