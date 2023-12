– Urettferdig. Han er urettferdig. Det er ikke riktig av ham å si at vi ikke er demokratiske i håndballen, sa han om VGs reporter etter å ha fått spørsmål om demokratiet i det internasjonale håndballforbundet (IHF).

Så bryter hans generalsekretær inn og påpeker at VGs spørsmål var basert på andre organisasjoners kritikk av IHF-demokratiet.

Hvert land har én stemme. Kritikere mener det fører til at IHF utvider antall medlemsland for å sikre støtte til presidenten. Det var dette temaet VG spurte om. Moustafa var ikke enig.

Organisasjonen Play The Game gir IHF en totalscore på 37 av 100 på parametere som gjennomsiktighet, demokrati og sosialt ansvar. Fifa har til sammenligning en score på 61.

Intervjuet med Moustafa fant sted etter den avsluttende pressekonferansen, da håndballens mektigste stoppet på vei ut av rommet. Han stoppet og tok seg nesten ti minutter alene med Nettavisen, Aftonbladet, Dagbladet og VG.

– Kritikere mener at antall medlemmer i IHF økes for at du skal sikre fortsatt støtte som president. Er IHF et demokrati i praksis? spør VG.

– Er det ikke demokratisk? Tror du land hadde fått være med om de ikke hadde hatt håndballaktivitet? Vi inviterer dem til kongressen, men ber dem ikke om å stemme på meg eller andre. Hva annet skal vi gjøre? Slutte å invitere folk? Da jeg kom, var vi 129 land. Nå er vi 210. Skal vi stoppe? Hva er din mening?

– Kritikken går på at mindre land i håndballsammenheng inviteres inn for å sikre støtte for deg. For eksempel Nepal, der besøkte vi den ene håndballhallen de har der.

– La meg stille deg et spørsmål. Har disse små landene håndballaktivitet eller ikke?

– Men er det riktig og demokratisk at land med så lite håndballaktivitet, som Nepal, har samme stemmekraft som de store nasjonene som Tyskland, Norge og Sverige?

– Kan du fortelle meg om systemet i FN? spør Moustafa tilbake, og sikter til at det er organisert på lignende vis.

SVARTE PÅ KRITIKKEN: Hassan Moustafa stoppet opp for å svare på spørsmål fra VG, Dagbladet, Aftonbladet og Nettavisen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Men er det riktig å organisere det slik i en håndballforening?

– Jeg kan ikke si annet enn at vi har økt antall medlemmer som spiller håndball.

Generalsekretæren skyter inn: Dette var systemet også før Moustafa fikk makten for 23 år siden. Han har ikke endret det.

– Men hvis noe er galt, vil dere ikke endre det? spør Dagbladet.

– Det er galt i deres øyne. Ikke i mine øyne. Jeg vet mer om håndball enn deg. Forstår du det eller ikke? Jeg vet bedre enn deg. Jeg er håndballmann, du er mediemann, svarte han til Dagbladet.

Her setter forbundet strek: Ingen flere spørsmål. Men Moustafa var ikke ferdig, og kom tilbake for å forsvare seg videre. Det var også da kritikken mot VGs reporter kom.

79 år gamle Moustafa har sittet ved makten i 23 år. Han sier han ikke har bestemt seg for om han stiller til gjenvalg om to år.

Håndball-VM avsluttes med Norges finale mot Frankrike i dag. Men veien hit har vært preget av mye kritikk:

At VM er utvidet til 32 lag, gjør nivået for lavt, forskjellene for store og produktet dårligere. Debatten raste da Norge tok storseier etter storseier.

VM-oppsettet lar vertsnasjonene tildele hvor også motstandere skal spille. Dette ble kalt «rigget» av Aftonbladets kommentator Johan Flinck. Landslagstrener Thorir Hergeirsson mente det ikke var fair play.

I tillegg har det vært debatt om selve det internasjonale håndballforbundet og hvor demokratisk det egentlig er.