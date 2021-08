Rørte mødre tok til tårene etter OL-bragden: – Det var magi

Enda et gull til Vestland: Norge vant finalen mot Russland i OL

– Dette her var magi. Det er vanskelig å sette ord på hva vi føler. Én ting er å ha det målet, men det er noe annet å faktisk gjennomføre det, sier en rørt Merita Berntsen Mol til VG etter gullet ble sikret.

Familien til Christian Sørum hadde tatt turen over for å besøke familien til Anders Mol i deres hjembygd Strandvik.

4–500 mennesker møtte opp i den lille bygda – som kun består av rundt 500 personer – for å følge OL-finalen på storskjerm.

– Jeg kan ikke beskrive det. Tårene ligger rett bak øyelokket hele veien. Dette ble et fantastisk show. All ære til Strandvik som har stelt i stand dette.

– Disse guttene har vært en inspirasjon for oss alle. Å kjenne den følelsen de to har nå... Å stå på podiet i sitt første OL som 24 og 25 år. Regien kunne ikke vært noe bedre enn det.

Previous Next 1

2

3

Espen Sørum er far til Christian Sørum. Han beskriver en ekkel følelse da russerne tok initiativet fra start, men så derfra og ut kom godfølelsen snikende.

– Dette er en så deilig følelse. De fortjener det så sykt disse guttene her når de spiller så ryddig. Det er så fin volleyball. Verden har ikke sett slik volleyball før. Nå spiller de kanskje sin beste kamp noensinne, sier Espen Sørum på spørsmål fra NRK.

Også mor Sørum var tydelig rørt etter at OL-gullet ble sikret.

– Jeg er målløs. Rett og slett målløs. Hva de får til… det er helt utrolig. Han skal få en stor, stor bamseklem når han kommer hjem, sier Marianne Sandlie Sørum til mediene som var til stede – før far Espen bryter inn:

– Han skal få taco.

Mamma Mol er klar på at veien mot OL-gullet for Mol og Sørum ikke bare har vært enkel. Lungekollaps, kneskade og pandemi er noe av det som har stått i veien for Anders Mol.

– Det har vært setbacks, coronavirus og alt som er. At de klarer å holde koken og fokus er bare ufattelig imponerende.

– For å sitere treneren til Warholm så er det bedre med godt gjort enn godt sagt, ler hun.

Hun forteller også festen ikke er over med det første i bygda hvor OL-feberen er på sitt sterkeste akkurat natt til lørdag.

Merita Mol forteller at flere hadde satt opp telt og bobiler – og festen fortsetter nok utover morgentimene.

– Vi finnes ikke trøtte. Det er som å være ruset akkurat nå. Det er euforisk, sier hun.

Anders Mol og Christian Sørum benyttet også anledningen til å takke familien sin etter at OL-gullet var sikret. De forteller til VG at de nå skal ta en telefon hjem til familien og feire sammen med dem.

– Mamma og pappa satset på meg og broren min før de visste at jeg kunne bli god. De har lagt ned så mye tid og penger. Så møtte vi familien til Anders og vi har hatt et utrolig støtteapparat hele veien, sier Christian Sørum til VG.