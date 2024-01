Norge lå under 0–3 etter fem minutter av åpningskampen mot Polen før Jonas Willes menn snudde til 32–21-seier. En lignende start kan skape trøbbel mot Færøyene.

– Da kan det bli farlig. Hvis vi spiller like dårlig på lørdag de første fem minuttene, står det 5-0 til Færøyene. For de kontrer og springer ut av en helt annen verden. De spiller veldig, veldig rask håndball. Det blir en veldig stor utfordring, sier Gøran Johannessen til VG.

29-åringen scoret fire mål på fire skudd mot Polen. Like før hadde Kolstad-profilen, med en fortid i tysk Bundesliga, sett Færøyene skape euforiske scener i Berlin med over 10 prosent av landets befolkning til stede på tribunene. Inntrykket var mektig også for Sander Sagosen (28).

– Det er veldig morsomt at så mange fra Færøyene har reist hit. Det blir en ny krig, sier Sagosen til VG om lørdagens kveldskamp under taklysene i Mercedes-Benz Arena.

Norge er trolig avhengig av å vinne mot både Færøyene og Slovenia kommende mandag for å være rustet til å gå videre fra neste ukes hovedrunde i Hamburg, hvor Sverige og Danmark venter.

Da har ikke håndballgutta råd til å avgi poeng mot Færøyene, erkjenner Johannessen.

– Vi vet godt at vi er bedre enn Færøyene på papiret, men du ser at et lag som Slovenia, som jeg syns er et ekstremt godt håndballag, har ekstreme problemer mot den typen spillere, små og raske. Færøyene er veldig, veldig direkte. Det blir en kjempestor utfordring, for det er ikke en håndball vi er vant til å spille mot, mener Norges fotrappe bakspiller.

Magnus Abelvik Rød (26), som spilte seg varmere og varmere utover i triumfen mot Polen og endte på fem nettkjenninger, gleder seg til oppgjøret.

– Færøyene er veldig, veldig spennende. De er en outsider vi ikke kjenner så mye til. Vi vet de har gode spillere og at de spiller på en spesiell måte. Vi må demme opp for dem. Vi må se litt på video. Jeg kjenner ikke til dem så mye, bortsett fra førsterekken deres, forteller Rød til VG.

I 29–32-tapet for Slovenia ble Elias Skipagötu (21) kampens toppscorer med ni mål. Kiel-profilen har store ambisjoner også mot Norge.

– Norge er et veldig fysisk lag. De er mye større enn oss. Så vi må bruke musklene våre for å stå opp imot dem. De har verdensklassespillere i alle bakspillerposisjonene. Vi får mye å se opp for, men forhåpentligvis gir vi dem en tøff kamp, sier Skipagötu til VG.

– Tror du at dere kan slå Norge?

– Ja, det er mulig. Jeg syns vi viste at vi kan slå hvem som helst. Vi spilte like bra som Slovenia hele kampen, og kanskje litt bedre enn dem i angrep. Vi brant for mange sjanser, derfor tapte vi.

– Målet er først og fremst å ta vår første seier. Det er vårt første mesterskap, men å vinne er målet, sier den færøyske 21-åringen.

STJERNE: Elias Skipagötu scoret ni mål mot Slovenia. Foto: Vincenzo Orlando/IPA Sport / ipa / Pa Photos / NTB

En seier over Norge vil være landets klart største triumf noen gang. Norge har vunnet sine åtte tidligere møter med Færøyene.

Landslagssjef Jonas Wille forteller til VG at hvordan de skal stoppe nettopp Skipagötu blir et hovedfokus på videomøtet før matchen.

– Han står for fryktelig mange av valgene i angrep for Færøyene. Det blir mye fokus på hvordan vi skal takle ham. I tillegg vil vi se på 7–6-spillet deres. I løpet av 60 minutter skal vi ha et bredere mannskap, sier Wille.

Gøran Johannessen ser på Færøyene som farlige blant annet fordi laget vil bli hyllet uansett resultat i nasjonens første mesterskap.

– De har ingenting å tape. Så er det som å spille på hjemmebane for dem, når halve landet deres har flydd ned for å støtte dem. Jeg tror det blir en av de kuleste kampene i EM rent stemningsmessig. Det blir dritfett, sier Norges 28 år gamle bakspiller.

Den samme innstillingen har keeper Torbjørn Bergerud (29), som ble kåret til banens beste i åpningskampen.

– Det er utrolig kult med Færøyene. Det er veldig moro at så mange har kommet for å følge nasjonen sin og se landslaget spille håndball. Vi gleder oss til rammen som blir rundt denne kampen, sier Bergerud til VG.