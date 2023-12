Det skjer i presidentens pressekonferanse torsdag - hans første på to år.

IOC bestemte sist uke at russiske og belarusiske enkeltutøvere får delta i OL 2024 under nøytralt flagg og uten nasjonalsangen. Utøvere som aktivt støtter krigen i Ukraina, vil ikke få delta.

– Vi må se på betingelsene som IOC har lagt frem. Hvis de ønsker å holde idrettsutøvere fra CSKA og Dinamo ute og kutte lederne våre, må sportsdepartementet og OL-komiteen «ta en informert beslutning», sier Putin.

– Utøvere fra CSKA og Dynamo vil ikke kunne delta, fordi de visstnok er knyttet til de væpnede styrkene, selv om de ikke er koblet til dem på noen måte nå, mener presidenten.

Her er kriteriene Vis mer ↓ De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

CSKA er tradisjonelt hærens idrettsklubb, mens Dinamo har vært innenriksdepartementets klubb - i det inngår både etterretningstjenesten FSB, spesialstyrker og politiet. Altså organer som er involvert i krigen i Ukraina.

Putin smiler oppgitt når han snakker om at utøvere fra CSKA og Dinamo blir utestengt fra OL. Han mener at disse klubbene ikke lenger har den samme tilknytningen som de hadde i Sovjettiden.

– IOC har fullstendig forvrengt ideene til Pierre de Coubertin, sier Putin og snakker om grunnleggeren av den olympiske bevegelsen.

– Handlingene til internasjonale tjenestemenn i forhold til Moskva er en fullstendig motsetning til IOCs slagord.

– Hvis de fortsetter slik, kommer de til å begrave den olympiske bevegelse, sier Putin torsdag.

Tidligere har Putin sagt at utøverne selv bør få bestemme om de vil dra til OL - under IOCs krav. Skipresident Jelena Välbe derimot har vært klar på at russerne bør holde seg hjemme når de må konkurrere under disse betingelsene.