– Jeg kjente ikke igjen Norge i EM, sier Andersson til VG.

Han jobbet med landslaget i syv år med stigende suksess frem til samarbeidet brått tok slutt etter EM-bronsen i 2020.

De neste dagene skal Norge møte Portugal, Ungarn og Tunisia. To nasjoner får plass i Paris-OL til sommer.

– Dette kan fort bli dødens gruppe, sier landslagssjef Jonas Wille til VG.

– Det er artig at vi får en ny og betydningsfull sjanse så fort etter EM. Det smeller med en gang. Det krever mye av oss som lag, sier Sander Sagosen foran kampene i byen Tatabanya, nordvest i Ungarn.

Norges OL-kvalik Vis mer ↓ Torsdag: Norge – Portugal (kl. 18.30) Lørdag: Norge – Ungarn (kl. 19.30) Søndag: Tunisia – Norge (kl. 18.30) Kampene sendes på TVNorge og Discovery+

Han gjorde sitt svakeste mesterskap i januar. Norge ble nummer ni i Tyskland. Med både Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød på skadelisten, blir Sagosen igjen en nøkkelfigur.

Kent-Harry Andersson synes Norge fikk bedre flyt spillet da den norske stjernen sto over EM-avslutningen mot Sverige.

– Men selvsagt skal Sagosen være med. Han er fortsatt en av verdens beste spillere, men han må utnyttes riktig. Også da jeg var med ble det for mye Sagosen innimellom. Men under Christian Berges ledelse løste det seg bedre og bedre, mener den meriterte 74-åringen som i sin tid vant «the double» i Tyskland med Berge på laget.

TETT PÅ BERGE: Kent-Harry Andersson (til vestre) sammen med tidligere landslagstrener Christian Berge i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kent-Harry Andersson var mentor for den norske landslagssjefen fra 2013 til 2020. Herrelandslaget tok to VM-sølv, men spilte sin kanskje beste håndball da det ble EM-bronse for fire år siden.

– Vi burde tatt gullet. Jeg synes Norge var det beste laget, sier Andersson.

Han diskuterte spill og taktikk med daværende landslagssjef Berge før, under og etter kampene.

Men så kom corona og nedturen for det norske laget. Berges tre siste mesterskap endte alle i skuffelse. Andersson måtte bli hjemme i Sverige på grunn av det han kaller «den forbannede pandemien».

– De har ikke nådd opp igjen til nivået fra 2020, men det beror ikke på meg, understreker Kent-Harry Andersson.

Han kaller sine syv år med Norge «fantastiske».

Jonas Wille har heller ikke klart å oppfylle målsetting om semifinale i sine to første mesterskap som norsk landslagssjef. Han har ikke vært inne på tanken om å gjenoppta Norges langvarige samarbeid med Andersson.

– Det er ikke mangel på mentor som er grunnen til at ballen ikke går riktig vei. For å være ærlig så er det ikke dette som utgjør marginene. Det tror jeg er å lete på feil sted, svarer Jonas Wille på VGs spørsmål.

Jonas Wille Landslagssjef i håndball

Wille får støtte av Viaplay-ekspert Ole Erevik, landslagsspiller frem til 2017.

– Det er vanskelig å peke på Anderson som en grunn til at Norge har stagnert. Jeg synes heller det er mangel på utvikling, sier Erevik til VG.

– Men ingen kan nekte for at han har spilt en rolle. Det er en grunn til at Christian Berge ville ha ham med som støtte. Han kunne diskutere håndball på et høyere nivå med Kent-Harry enn med mange andre og oss spillere, mener Erevik.

Sander Sagosen gir Kent Harry Andersson følgende attest:

– Han er en ekstremt håndballklok mann. En type som ethvert team bør ta med seg, om man har muligheten.

Kent-Harry Andersson var klubbtrener for Glenn Solberg i 11 år. De har fortsatt god kontakt. Ifølge Andersson sendte de meldinger til hver andre etter EM-kampene, men diskuterte ikke taktikk på vei mot Sveriges bronsemedaljer.