Det kom frem tidlig på dag én under rettssaken mot nordmannen.

Besseberg, kledd i dress, ankom retten noen få minutter før retten ble satt i Hokksund tirsdag morgen.

– Nei, jeg erkjenner ikke straffeansvar etter tiltalen, sa 77-åringen høyt og tydelig på direkte spørsmål fra tingrettsdommeren.

Han skal avgi sin frie forklaring i morgen, onsdag. På rettens første dag vil aktor Marianne Djupesland holde sitt innledningsforedrag.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland (t.h.), her i retten i Hokksund tirsdag morgen. Foto: Gisle Oddstad / VG

Hun åpnet med å trekke frem Bessebergs positive bidrag til skiskyting som idrett.

Men deretter ble korrupsjon raskt et tema.

– Hvorfor var russerne interessert i smøre Besseberg? Hvorfor var Infront (selskap som kjøper TV-rettigheter) interessert i å betale bestikkelser? Vi skal søke å bevise dette, sa Djupesland.

Da hadde hun allerede nevnt det hun karakteriserte «Bessebergs behov for å ha samvær med kvinner, som nok må kunne karakteriseres som prostituerte».

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim mener 77-åringen bør straffes for å ha tatt imot luksusklokker, eksklusive jaktturer og russiske prostituerte over en periode på flere år.

FORSVARERE: Christian B. Hjort (t.v.) og Mikkel Toft Gimse. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Tiltalen gjelder ikke mottak av kontanter. Det var mistanke om betaling av kontanter fra russisk hold. Under ransakingen ble det funnet 270.000 i norske kroner, og fremmed valuta for cirka 100.000 kroner. Det har vært etterforsket om de kan stamme fra russisk hold, men det er ikke tatt ut tiltale etter dette, sier Djupesland i dag.

Hun sier at Bessebergs pengebruk likevel kan bli et tema i retten de neste ukene.

- Han hadde ikke bankkort fra sin norske konto, sier aktor.

Rettssaken mot Anders Besseberg vil vare frem til 16. februar. Øvre strafferamme for grov korrupsjon er fengsel inntil ti år.

Denne saken oppdateres.