Det skriver Adresseavisen fredag.

Det var etter første kamp i mesterskapet at billettprisene fikk krass kritikk. Tilskuertallet i Norges åpningskamp mot Grønland var historisk lavt.

I VG gikk Rødts stortingspolitiker Mímir Kristjánsson hardt ut mot billettprisene og kalte det «helt komisk».

I samme sak opplyste leder for medier og kommunikasjon i håndballforbundet Lars Hojem Kvam at de jobbet med å lansere et eget tilbud som ville innebære et «betydelig priskutt» foran Norges første kamp i hovedrunden, 6. desember.

Dette bekrefter han nå til trondheimsavisen at vil skje:

– Vi setter ned alle priser til 200 kroner uansett plass i arenaen, ved kjøp av minimum tre billetter. Dette blir et pakketilbud for familie, vennegjenger eller lag. Mye av grunnen er en del tilbakemeldinger på at prisene er i overkant, sier Kvam.

Da VG spurte landslagstrener Thorir Hergeirsson om billettprisene, svarte han følgende:

– Nå er vi her og tenker på dagens kamp. Jeg tenker at det sportslige er mitt ansvar. Billetter er det andre som har ansvar for.

– Men dere vil gjerne ha full hall?

– Vi vil ha full hall.

Fredag kveld klokken 20.30 spiller Norge sin andre kamp i mesterskapet, mot Østerrike i DNB Arena i Stavanger.

Olivia Lykke Nygaard og Vilde Ingstad står over kveldens kamp. Det betyr at keeper Marie Davidsen og Nora Mørk kommer inn.