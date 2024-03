Forspranget til Vittozzi på 61 poeng i sammendraget ble for stort til at Tandrevold klarte å hente inn italieneren på jaktstarten søndag.

I tillegg gikk franske Lou Jeanmonnot inn til seier og snek til seg annenplassen i verdenscupen foran sin norske konkurrent.

– Det kjennes ut som at det er greit nå. Det er på tide med en pause for alle. Det betyr mye for alle, og det er ganske mange som gråter i målområdet og ganske mange som er glade. Det går virkelig opp og ned med alle, sier Tandrevold til NRK etter målgang.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er to jenter som har vært jevnt bedre enn meg gjennom sesongen. Det å være tredje beste i år er mer enn jeg hadde forventet før sesongen, forteller Tandrevold.

CUPSEIER: Ingrid Landmark Tandrevold har vært best på sprint gjennom sesongen og vant sprintkula torsdag. Foto: Jeff McIntosh / Pa Photos / NTB

– Alt kan skje. Presset er på for siste gang, så får vi se hvem som takler det, sa NRKs Jann Post før skiskytterkvinnenes aller siste renn for sesongen der Tandrevold og Lisa Vittozzi kjempet om verdenscupkula.

Dette var status før sesongens siste renn: Vis mer ↓ Lisa Vittozzi ville sikret sammenlagtseier i verdenscupen med en topp elleve-plassering på fellesstarten, men dersom Ingrid Landmark Tandrevold gikk til topps og Vittozzi endte på 12.- plass eller dårligere ville verdenscupkula gått til Norge.

Og allerede på første skyting på fellesstarten i Canmore fikk de begge kjenne på det. Tandrevold bommet én gang – Vittozzi to.

– Det er nesten så jeg lurer på om hun er syk altså. Det blir bare spekulering, men det er noe med kroppsspråket, kommenterte Post forundret da han studerte Vittozzi i sporet.

Den 29 år gamle italieneren har kjent på presset tidligere. I 2019 ledet hun sammendraget før sesongens siste helg i Holmenkollen. Der sprakk hun fullstendig på jaktstarten og ga bort sammenlagtseieren til landskvinne Dorothea Wierer.

De samme tendensene gjentok seg denne gang, men heller ikke Tandrevold holdt seg feilfri. På første stående bommet de begge én gang.

– Tandrevold holder et lite håp levende med bare ett bom der, kommenterte Post.

Vittozzi taklet ikke presset med den gule trøya og skjøt seg langt ut av seierskampen.

– Det er ett av de verste løpene jeg har sett henne gå noen gang, sa om Vittozzi.

Men med én bom også på siste skyting for Tandrevold var det klart at det ikke kom til å gå.

Dermed endte 27-åringen som nummer tre i verdenscupsammendraget.

Til tross for en svak fellesstart av Vittozzi kunne ingen hente inn luken i sammendraget og fem år etter kollapsen tok hun sin første sammenlagtseier.

– Det var tøft i dag. Jeg prøvde å ikke tenke på de andre, men det er var umulig. Jeg gjorde mitt beste og jeg ville virkelig ha denne kula. Jeg klarte det endelig, sier Vittozzi til NRK.

BEST: Lisa Vittozzi vant jaktstartcupen lørdag. Søndag sikret hun seier i verdenscupen totalt. Foto: Jeff McIntosh / Pa Photos / NTB

Verken sprinten eller jaktstarten gikk Tandrevolds vei i Canada den siste verdenscuphelgen for sesongen, og før den avgjørende fellesstarten hadde 27-åringen 61 poeng å hente på Vittozzi. Etter lørdagens jaktstart sto hun oppløst i tårer.

Tandrevold overtok den gule ledertrøya i Ruhpolding 14. januar og har siden det beholdt den gjennom syv renn, men lørdag mistet hun den for første gang på to måneder til italieneren.