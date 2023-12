Da Sandra Toft kom i gang med redningene ble Montenegro for små. Kapteinen i buret tente gnisten både i lagvenninnene og publikum. Toft gjorde den avgjørende redningen ett minutt før slutt. Danskene imponerte ikke stort, men Montenegro ble slått i Herning.

Nå handler alt om Norge for Danmark. Hele håndballnasjonen i sør tørster etter seier.

Danmark tok sitt tredje OL-gull i 2004 og har ikke vunnet noe på kvinnesiden etter det. VM-gull har ikke rødhvite tatt på 26 år.

Ofte har de blitt herjet med av Norge. Fjorårets norske EM-tittel var en bitter pille å svelge. Det hjalp ikke at Danmark slo Norge i hovedrunden. Fire dager etter kom tapet i finalen etter at danskene hadde ledet kampen med fem mål.

– Det har vært litt svingende, sier Stine Bredal Oftedal om danskenes VM-innsats. De har vunnet seks kamper, men tapte sjokkerende for Japan. Norge har de siste dagene tapt for Frankrike og vunnet en kaotisk kvartfinale mot Nederland.

– Det ser litt likt ut som oss, mener hun.

Stemningen sto i taket i Boxen. Over 11 000 tilskuere var på plass i den danske håndballdomen midt på Jylland. Men hjemmearrangementet var ikke like patriotisk som i starten av VM. Arrangørlandene Danmark, Sverige og Norge har ifølge dansk TV 2 fått beskjed om å dempe seg av IHF.

For Danmarks del betyr det at arenaspeakeren ikke lenger kan lede an publikums støtte til det danske laget. I åpningskampen skal speakeren indirekte ha oppfordret til buing mot Serbia, som Danmark slo med knapp margin.

Danskene får heller ikke lov til å skru ned lyden helt når nasjonalsangene spilles.

KJØRER VIDERE: Stine Bredal Oftedal og Norge vil parkere den danske drømmen om VM-gull fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg forstår IHFs ståsted. Det er selvfølgelig fin med en kul atmosfære uten at det er ufint. Men kommer det, så kommer det, sier Stine Bredal Oftedal.

Hun hevder ikke å frykte det danske brølet fra tribunen.

– Vi er gode til å gjøre det til en positiv ting, sier hun.

Norge slo Danmark i Boxen for tre år siden. Men EM-semifinalen ble spilt uten tilskuere. Fredagens VM-semifinale blir danskenes største kamp mot Norge på hjemmebane siden 2010. Den gang vant Norge EM-semifinalen med knusende sifre i Herning.

Sverige er også klare for semifinalen. De hadde ingen problemer med slå Tyskland 27–20 i sin kvartfinale tidligere onsdag. Svensk motstander blir Frankrike.