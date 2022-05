Dagens Ivers er podkasten som gir deg alt du trenger å vite om fotballfesten på Lerkendal - på en halvtime.

Rosenborg inviterte til fest. Over 20.000 tilskuere møtte. For mange av dagens RBK-spillere ble det en helt ny opplevelse - og det er et av temaene i Dagens Ivers.

Etter kampen kom trener Rekdal ut med en «middels fornøyd-tryne» da han møtte pressen. Hvorfor gjorde han det?

Der diskuteres også faren for vind på 17. mai for fanebærer Tagseth, og at det er ledig vikariat i barnehagen til Jo Erik for Kristian Eriksen.

Megafonmannen forteller også om «fomo» blant Kjernen på øvre øst. Hva «fomo» er? Svaret får du i podkasten