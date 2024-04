Tidligere verdensmester Fernando Alonso har skrevet ny kontrakt med Aston Martin-teamet, melder teamet selv.

– Dette er bare starten på prosjektet, og jeg er glad for å være en del av det, sier Alonso selv.

Kontrakten går minst ut 2026-sesongen. Det betyr at han skal kjøre til han er minst 45 år.

– Jeg vil gjøre alt for at dette skal bli et verdensmester-team.

Aston Martin eies av faren til Alonsos teamkollega Lance Stroll. Lawrence Stroll er fast bestemt på at teamet skal kunne konkurrere om gullet i fremtiden.

– Det hadde vært kult om han slår Juan Manuel Fangios rekord med å bli den eldste verdensmesteren. Fangio tok sin siste VM-tittel da han var 46 år, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

Fangio vant sin siste VM-tittel i 1957.

Det er lagt opp til en stor rokade i Formel 1-feltet etter 2024-sesongen, men Alonso blir altså værende. Etter som pappe er eier, er det også store muligheter for at Lance Stroll får beholde sitt sete.

– Vi har vært i konstant dialog de siste månedene, og Fernando har holdt sitt ord. Da han besluttet å fortsette med å kjøre, snakket han først med oss. Fernando har vist at han tror på oss, og vi tror på ham, sier Aston Martin-sjefe Mike Krack i en pressemelding.

– Han er sulten på suksess og kjører bedre enn noen sinne. Han er i sin beste form noen sinne og fullstendig dedikert til å gjøre Aston Martin konkurransedyktig.

Fernando Alonso debuterte i Formel 1 i 2001. Han ble verdensmester i 2005 og 2006.