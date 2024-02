Riiber har allerede sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen, og han prioriterer å optimalisere mot rennene på hjemmebane i Oslo i mars. Han skal derfor teste skulderen som kan bli operert etter sesongen. Den har flere ganger hoppet ut av ledd.

– Jarl har hatt en fantastisk sesong. Krystallkula er hans med fire renn igjen av sesongen. Nå står han over Lahti for å være maksimalt forberedt inn mot Kollen og deretter prøve-VM i Trondheim. Det er ingen tvil om at Jarl ønsker å teste hva skulderen tåler av belastning, sier Stuan i en pressemelding.

I denne samme pressemeldingen opplyses det at Molde-utøveren Andreas Skoglund er tilbake etter ryggproblemer.

Det er lagsprint lørdag og individuelt renn søndag.

Slik stiller Norge i Finland:

Espen Andersen (Lommedalen), Espen Bjørnstad (Byaasen), Kasper Moen Flatla (Jardar), Jørgen Graabak (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Andreas Skoglund (Molde og Omegn), Simen Tiller (Moelven).