Det sa den tidligere skiskytterpresidenten i IBU i Buskerud tingrett onsdag ettermiddag.

Da han ringte den russiske kvinnen «Eva», som han hadde møtt i Russland to år tidligere, i 2018, så var det visepresident i IBU, Viktor Maigurov som tok telefonen. Han befant seg på hotellrommet der «Eva» og Besseberg skulle overnatte i Tjumen.

Det er en russisk by som er kjent for sitt årlige verdenscuprenn i skiskyting. Maigurov har også hatt sentrale lederverv i det russiske skiskytterforbundet.

Han fungerte også som tolk i forholdet mellom Besseberg og «Eva», siden hun knapt snakket engelsk, ifølge nordmannen.

– Man vet jo at det skjer at russiske myndigheter setter opp feller ved å sette på opptakere eller at de tar kompromitterende bilder som kan brukes senere. Reflekterte du over at du satte deg selv i en sårbar posisjon? spurte aktor Marianne Djupesland i retten torsdag.

Hun siktet etter alle solemerker til en såkalt «honningfelle».

– Nei, svarte Besseberg.

Han fortsatte med å gjenta at han har kjent Maigurov siden 1998.

– Vi har hatt veldig mye kontakt. Jeg så ikke på ham som en personlig venn. Men det var en person som jeg overhodet ikke ville mistenkt. Han har aldri prøvd seg på sånne ting, sa 77-åringen.

Han understreket at han har vært forsiktig:

– Allerede i 1974 var jeg i den britiske ambassaden og fikk en brief av sikkerhetsfolka der, om sånne ting som du sier her.

– Men det ringte ingen varselbjeller når du involverte russere i et utenomekteskapelig forhold…? spurte aktor.

Besseberg-advokat Mikkel Toft Gimse brøt inn og protesterte. Han mente aktor hadde sagt at hun var ferdig med «Eva-temaet» etter omfattende utspørringer dagen før.

Dommeren ba aktor gå videre og heller komme inn på temaet i sin sluttprosedyre.

– Greit. Det skal jeg, lovet førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: Gisle Oddstad / VG

Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som IBU-president. Økokrim mener han har tatt imot kostbare klokker, eksklusive jaktturer og russiske prostituerte, og at dette ble tilrettelagt av russiske myndighetspersoner.

Torsdagens utspørring av Besseberg åpnet med fire timers utspørring av Besseberg om jaktturer til Russland.

Under en jakttur i Sibir i 2013 var Besseberg den eneste fra IBU som deltok, sammen med russiske myndighetspersoner. Han hevder at det skjedde i tilknytning til en nødvendig inspeksjon av et skiskytteranlegg som var under oppføring i Russland.

Aktor virket derimot, gjennom sin spørsmålsstilling, å så tvil om det faktiske innholdet i denne inspeksjonen. Hun la frem en rekke bilder fra jakten, og tidspunktet bildene var tatt.

– Tidsmessig kan det se ut som om du tilbrakte forholdsmessig mye tid på jaktstedet kontra inspeksjonen. Er det riktig?

– Jeg vil ikke si meg enig i det. Jeg har fortalt at vi hadde inspeksjon ute på stadion. Jeg var ikke lange tiden ute på jakt. Men det var noen timer, selvsagt, svarte Besseberg.

Han har deltatt på en rekke jaktturer i Russland, sammen med en lokal guvernør og sentrale idrettsledere. Besseberg fortalte at han betalte for reisen selv, men at han ikke betalte for selve jakten.

Anders Besseberg under en jakttur en gang før 2006. Bildet har tidligere vært brukt i retten. Foto: Privat / Privat

– Kunne det være problematisk å bli påspandert jaktturer? Kunne det være egnet til å påvirke deg?

– Egentlig ikke, for de jeg deltok sammen med… Jeg hadde ikke noen avgjørelsesmulighet som president. Vi fattet vedtak i styret som kollektiv. Det eneste var at jeg og visepresident for finans i IBU måtte signere alle avtaler. Jeg hadde ingen særfullmakter utover de andre styremedlemmene. Men klart, om noen trodde at de kunne påvirke meg ved å gi meg jakt eller en gave og få meg til å fatte et vedtak. Jeg må da spørre hvilke vedtak det skulle være, som jeg kunne påvirke? Jeg har ikke svar på det. Jeg brukte aldri noen fullmakter.

– Men du hadde vel innflytelse over hva slags saker som skulle komme opp i styret?

– Der hadde vi også helt like rettigheter, alle som satt i styret.

På et tidspunkt brøt tingrettsdommeren inn og stilte spørsmål:

– Tenkte du noen ganger på verdien på disse jaktturene?

– Nei, det gjorde jeg aldri. For reisene til disse stedene betalte jeg alltid selv. Og hotell. Men jeg betalte aldri for jaktlisenser og slikt, og jeg betalte ikke for trofeene som ble sendt hjem til Norge.

– Men tenkte du underveis at det hadde verdi?

– Nei, overhodet ikke. For jeg har invitert mange jaktvenner hjem til oss i Norge. Da bodde de hos meg.

– Så du tenkte på det som en motytelse…?

– Ja, jeg tror ikke det er vanlig å betale for noe når du blir invitert på jakt.

Besseberg forklarte også at han ved enkelte tilfeller takket nei til jaktturer av arrangøren av ulike verdenscuprenn rundt om i verden.

– Det var ikke jakt som interesserte meg overhode. Det å sitte ved et vannhull i Afrika interesserte meg ikke. Og så kunne det være så enkelt som at noen skulle søke om en verdenscup, sa 77-åringen og understreket dermed at han foretok habilitetsvurderinger.

For Økokrim er det viktig å få bevist at Besseberg fikk fordeler i verv av å være IBU-president. Selv understreker 77-åringen ofte at han har jaktet med Volke Schmid - som er sentral i rettighetsselskapet Infront - som privatperson. De to er personlige venner, mener Besseberg.

Likevel leverte han reiseregning til IBU for to dager i forbindelse med feiring av Schmids 70-årsdag.

– Det var Volke Schmid som inviterte til bursdagen. Det var et stort hotell med 100-150 gjester, tipper jeg.

— Men du er invitert i egenskap av å være president?

– Nei, hans jaktvenn. IBU hadde ingen formelle bindinger den gangen.

– Men du krever jo refusjon fra IBU?

– Du kan godt si det sånn at han var en viktig sparringspartner. Så man kan sikkert si at det var feil å sende den regningen for de to dagene. Men jeg tror jeg fikk det refundert. Det ble godkjent. Om jeg har snytt IBU for 100 euro, kan jeg gjerne betale tilbake, sa Besseberg.

Aktor tok også opp en utstoppet maralhjort som ble funnet hjemme hos Besseberg under en razzia i april 2018. Den skjøt han under en jakttur med russiske idrettsledere noen år tidligere.

Besseberg hevder hodet dukket opp, ferdig utstoppet, et halvt år senere i da han befant seg i russiske Khanty-Mansijsk. Det overrasket han, hevder 77-åringen.

Han motsatte seg ikke da hjortehodet ble med et lastefly med skiskytterutstyr, en dopingmasking og annet utstyr skulle fly til Tyskland eller Østerrike. Dette sørget administrasjonen i IBU for.

- Det ble satt på lageret til IBU i et år, før den ble tatt med opp til verdenscupen i Holmenkollen, sa Besseberg.

– Hvorfor kom det til Norge? Ville du ha dette?

– Jeg har aldri bedt om å få dette. Jeg ble overrasket da det dukket opp. Det har ingen hedersplass hjemme hos meg. Det er ikke noe interessant for meg, men jeg henger det opp siden jeg har lært det, sa 77-åringen.

– Noen har jo tenkt at dette skal til deg? Dette blir altså sendt fra Russland, til Østerrike, og fra Østerrike til Norge uten at du informeres om det?

– Nei, nei. Det kom overraskende på meg. «OK, dersom det er plass på det cargoflyet, så send det med, så skal jeg få det opp på et eller annet tidspunkt få det til Norge».

– Om du var uinteressert, hvorfor ta bryet med å frakte det fra Russland til Østerrike og så til Norge?

– Jeg hadde ikke bry med det, og jeg tror ingen andre hadde noe bry med det.

– Det var jo en bevisst vurdering å ta det til Norge? Du beholdt det?

– Jeg har aldri nektet for det.

– Hvem har bekostet utstoppingen?

– Ikke jeg iallfall.

– Noen i Russland må ha gjort dette, da?

– Det er helt sikkert, erkjente Besseberg.

Han vet ikke hva det har kostet å stoppe ut maralhjorten. Men som en sammenlikning ble det lest opp et politiavhør der Besseberg sa at han selv hadde betalt 10-12.000 kroner for å stoppe ut en gaupe han har i stua.

Rettssaken mot Anders Besseberg pågår frem til 16. februar.