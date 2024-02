Det fortalte Ruhr, som tidligere het Nicole Resch, da hun vitnet på video i Buskerud tingrett torsdag formiddag.

Der ble både prostituerte, klokker og forsøk på bestikkelse tema.

Ruhr er tidligere generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet (IBU).

Hun var en periode siktet i den samme saken som Besseberg, men saken ble i fjor henlagt av østerriksk politi.

Det var etter at tre russiske skiskyttere testet positivt på doping mot slutten av 2008 at Ruhr skal ha blitt kontaktet av 1. visepresident i IBU, russiske Aleksander Tikhonov.

– Tikhonov lekte med et lite smykkeskrin i hendene sine. Han åpnet det aldri og jeg vet ikke hva det inneholdt. Han spurte meg om status på dopingsakene. Som generalsekretær var jeg forpliktet til å informere første visepresident om dette, sa Ruhr i retten.

– Men det var en utrolig ubehagelig situasjon. Han var veldig opprørt over situasjonen generelt. Jeg husker det, fordi jeg var redd. Jeg ringte presidenten og spurte om vi kunne skaffe en stor hund på kontoret, for jeg var så satt ut resten av dagen, la hun til.

NEKTER FOR BESTIKKELSE: Aleksander Tikhonov. Foto: Magnar Kirknes / VG

Ruhr kom inn som assisterende generalsekretær i IBU i 2006, og tok over som ordinær generalsekretær to år senere.

Aktor Marianne Djupesland leste høyt fra Ruhrs politiavhør i 2018 i dag:

«Tikhonov ville bestikke meg. Han tilbød meg et skrin mot å ikke forfølge russiske dopingsaker. Det sto et skrin på bordet og han sa at det inneholdt verdifulle smykker, samt at dopingsakene ikke var så viktige».

– Du tok kontakt med Anders Besseberg med én gang? spurte Djupesland i rettsal 2 i Hokksund torsdag.

– Ja, svarte Ruhr.

TILTALT: Anders Besseberg. Foto: Foto: Jostein Magnussen/VG / VG

– Jeg kan ikke huske ordlyden, men jeg husker at jeg ringte ham og fortalte det som hadde skjedd. Og at det ikke fikk noen konsekvenser.

Da valgte Marianne Djupesland på nytt å lese høyt fra Ruhrs politiavhør:

«Jeg meldte straks fra til president Anders Besseberg per telefon. Han forsøkte å glatte over situasjonen. Og han foretok seg ikke noe overfor Tikhonov. Det ble heller aldri tatt opp i styret», sa den tidligere IBU-toppen for snart seks år siden.

Besseberg har tidligere i rettssaken tatt selvkritikk på at han ikke foretok seg mer i forbindelse med denne episoden.

Var ukjent med klokke-gaver

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som IBU-president. Russiske prostituerte, jaktturer og tilgangen på en BMW står sentralt i tiltalen.

Det gjør også tre eksklusive klokker som Besseberg fikk av russiske idrettsledere. Nordmannen nekter all skyld etter Økokrims tiltale.

Nicole Ruhr var ikke kjent med at hennes egen styreleder mottok gavene, fortalte hun i dag.

– Informerte Besseberg deg at han hadde mottatt en Omega-klokke til over 20.000 euro (195.000 kroner) i 2011 av Sergej Kusjtsjenko? spurte aktor i dag.

– Presidenten rapporterte aldri noe slikt til meg, svarte Ruhr.

HER MOTTAR HAN KLOKKEN: Besseberg sier at han ikke åpnet denne esken før han kom hjem til Norge, og at han reagerte på prisen. Han valgte likevel å beholde klokken. Foto: NordicFocus / NordicFocus

– Hva med en Hublot-klokke til 7000 euro, som han fikk av en guvernør i Russland, også i 2011?

– Jeg så at han hadde en Hublot på seg, men han sa aldri noe og jeg visste ikke hvor den kom fra.

– Og så er det en Ulysses-Nardin til 7800 euro, som han fikk av Tikhonov i Holmenkollen i 2013 eller 2014. Kjenner du til den?

– Nei. Det var i fjor, i Wien, at jeg fikk høre det for første gang.

DYR: Denne klokken har en verdi på 195.000 kroner. Den ble gitt av en russisk IBU-topp til Besseberg. Foto: Christian Thorkildsen / VG

– Var det, etter ditt syn som generalsekretær, greit å ta imot gaver med den verdien?

– Jeg synes ikke at det var greit, svarte Ruhr.

Reagerte på kvinnebesøk

Prostituerte var også tema i Buskerud tingrett før lunsj torsdag. Besseberg nekter for omgang med prostituerte, selv om han i de første politiavhørene erkjente dette.

Sexkjøpsloven er ikke en del av tiltalen mot ham. Økokrim mener derimot at 77-åringen tok imot kvinner som ledd i bestikkelser fra russiske idrettsledere.

– Jeg la merke til at noen av mine tidligere kolleger av og til hadde kvinnelige ledsagere, men noe mer om omstendighetene, vet jeg ikke noe om.

Besseberg i sitt eget hjem på Vestfossen i 2018. Foto: Mattis Sandblad / VG

Aktor viste da til en privat e-epost som ble sendt i 2015. Der beklaget Ruhr at hun ikke har kommet på besøk til en kollega. Hun forklarte det med at det hadde vært en tøff uke, der hun så alle de prostituerte komme og gå.

– Dette er ti år siden og jeg var ung i forhold til kollegene mine, og disse jentene var iallfall enda yngre. Det er nok slik jeg oppfattet det den gangen. Man må også merke seg at mange av kollegene var stolte av dette. Det var ikke hemmelighold. De skrøt av dette, og Besseberg var én av dem, sa Ruhr i retten torsdag formiddag.

– Har du mer konkret informasjon om hvorvidt Besseberg ble ledsaget av det du antok var prostituerte?

– Nei, jeg vet ikke hvor de kom fra. Det interesserte meg heller ikke, det lå ikke under mitt ansvar. Men det er jo ubehagelige situasjoner når man sitter som eneste kvinne i et styre. I Khanty-Mansjisk hadde alle i styret enkeltrom i et stort hus. Der var det veldig mye besøk som kom og gikk. Jeg var ulykkelig nok den eneste kvinnelige styremedlemmet i huset.

Aktor Djupesland sier at Ruhr fortalte mer i sitt første avhør hos politiet. Dette skjedde i april 2018:

«På diverse verdenscuprenn ble han ledsaget av kvinner jeg ikke kjente. Ut fra hvordan han behandlet dem, fikk jeg inntrykk av et intimt forhold. Om og av hvem disse kvinnene ble betalt, det vet jeg ikke», sa Ruhr til østerriksk politi den gangen.

– Hvorfor fikk du inntrykk av et intimt forhold?

– Det handlet først og fremst om tidspunktene på døgnet. Det kunne være under frokosten og de sa at det var forretningsforbindelser. Det var måten de satt ved siden av hverandre på: Det så ikke ut som forretningsforbindelser. I de aller mest sjeldne tilfellene snakket jentene norsk, engelsk eller tysk.

–Hvordan var alderen på disse kvinnene?

– Så vidt jeg husker, så ble de yngre og yngre. Du kunne finne alt mellom 20 og 40 år gamle.

Aktor Djupesland viste retten et bilde av Anders Besseberg som sattt ved siden av en ung kvinne ved et middagsbord. Besseberg har tidligere hevdet at kvinnen var jurist og jobbet for KPMG i Russland, og at hun var en glitrende tolk.

– Ser dette ut som en forretningsforbindelse? Ikke for meg, sa Ruhr i dag.

Utspørringen av Nicole Ruhr pågår fortsatt i Buskerud tingrett.