For snaut to uker siden ble det sensasjonelt klart at Hamilton skal kjøre i en rød Ferrari fra 2025-sesongen.

Dermed følger han i fotsporene til Fernando Alonso, som kjørte for den italienske bilfabrikken fra 2010 til 2014 - noe som ga tre VM-sølv.

– Fra utsiden virket det som om han var veldig knyttet til Mercedes og veldig lojal mot dem og slike ting, sier Alonso ifølge BBC.

– Nå har jeg sjansen til å oppnå en barndomsdrøm - å kjøre i Ferrari-rødt, skrev Hamilton på X.

Med fem sesonger bak seg i Ferrari vet Alonso mye om hvordan det er å kjøre for dem. På spørsmål om han har råd å gi til Hamilton, svarer han:

– Jeg vet ikke. Det var ikke barndomsdrømmen hans for 12 måneder siden, eller to måneder siden heller, antar jeg, fordi det var en annen drøm. Så det er ingenting å kommentere. Jeg håper han liker opplevelsen. Jeg synes det er et veldig spesielt team. Det er mer spesielt når du vinner, og det er tingen. Du må vinne.

Husker du denne situasjonen?

– De har hatt en rask bil allerede noen år, og de har kjempet for store ting. Kanskje Lewis kan ta dem det lille ekstra for å kjempe om mesterskapet. For jeg tror som sagt at bilen er god nok.

Alonso var imponert over Ferrari på slutten av 2023-sesongen:

– Selv med en veldig dominerende Red Bull-bil, var Ferrari fortsatt i stand til å matche rundetidene og være raskere enn dem i det meste av kvalifiseringen. Så jeg tror bilen bør være rask nok.

Ferraris Charles Leclerc vant kvalifiseringen i tre av de fem siste løpene av 2023-VM - men ingen av dem endte med seier. Ferrari vant bare ett løp i 2023, og den seieren sto Carlos Sainz for i den 15. av 22 VM-runder.

På spørsmål om Alonso har hørt rykter om at ansatte i Mercedes, Red Bull eller Aston Martin ønsker å bytte til Ferrari for å jobbe med Hamilton, svarer han:

– Jeg vet ikke. Jeg har ingen informasjon og jeg bryr meg ikke om hva Lewis Hamilton gjør.