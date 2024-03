– Det finnes? Det er ekte? Hvem er disse folkene? spør Narve Gilje Nordås da Aftenposten tar det opp på en pressekonferanse her i innendørs-VM i friidrett.

Det finnes, og det er ekte: «Enhanced Games» er planlagt i 2025 og det vil ikke være dopingkontroll.

Dermed er det fritt fram til å dope seg, og det er også litt av poenget: Å se hvor ekstrem menneskekroppen kan bli. Selv kaller de det «fremtidens OL».

Friidrett er blant øvelsene på programmet. Likevel er det trygt å si at konseptet ikke omfavnes i miljøet.

– Det er bare tullball, er det ikke? sa Sebastian Coe på et pressetreff i Glasgow.

Han er president for det internasjonale friidrettsforbundet.

IKKE BEKYMRET: Sebastian Coe mister ikke nattesøvn over «idiotiske» doping-leker. Foto: ROBERT PERRY / EPA / NTB

– Det er kun én beskjed til dette: Hvis noen er idiotiske nok til å føle at de ønsker å delta i dette, vil de ble utestengt – og det lenge, sier han videre.

Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) har kalt det «et farlig og uansvarlig konsept.

– Det er vel en grunn til at antidopingbyrået ble grunnlagt, for å unngå sånn som dette. Tilrettelegger du for dette, blir det de som doper seg mest, som vinner. Det ender med at folk tar livet av seg selv, sier Narve Gilje Nordås.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Finne en god måte å ta livet av deg selv? Nei, vet du hva, sier hans trener Gjert Ingebrigtsen til Aftenposten.

Tidligere verdensmester i svømming James Magnussen er blant de som har signalisert sin interesse.

Han skal angivelig ha blitt enig om en avtale der han går ut av pensjonisttilværelsen for å delta. Summen for å slå verdensrekorden på 50 meter fri er rapportert å være mellom 10 og 15 millioner kroner.

Prosjektet er igangsatt av den australske forretningsmannen Aron D’Souza, og ble annonsert i 2023. Han sier utøvere ønsker å tjene penger også utenfor OL-sesonger.

Og sier at mer enn 900 utøvere fra verden over har signalisert sitt ønske om å delta kort tid etter det ble annonsert.

– Enchanced Games kommer til å la både dopede og ikke-dopede utøvere konkurrere side om side – uten noen krav om at man må være dopet, sier han som svar på Coes uttalelser.

Han er ikke med på at det er noe «idiotisk» over lekene.

En av investorene er kontroversielle Peter Thiel Vis mer ↓ Blant investorene finner vi Peter Thiel, en kontroversiell finansmann som var med å grunnlegge PayPal for drøye 20 år siden. Da Facebook ble startet opp, var han den første investoren fra utsiden. Og han er sjef for Palantir, et selskap kritisert for å utvikle teknologi for overvåkning. Han har vært blant kjent for sin lidenskap for nettopp det som kan forbedre menneskekroppen til det ekstreme. «Livsforlengende forskning» er blant det han har investert sin rikdom i.

Nordås mener det hele handler om utøvernes sikkerhet.

– Det er litt absurd ... jeg ser ikke vitsen med det. Det er ikke et sted jeg har lyst til å delta, sier Sandnes-løperen.

Coe mener på sin side at slike forslag kommer opp med ujevne mellomrom i idretten, også hos dem. Han tar det likevel med knusende ro.

– Jeg mister ikke nattesøvnen over dette. Det kommer ikke til å bli en «page turner», gjør det vel?