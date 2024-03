Den tidligere skihopperen mener at han er lurt av et selskap som tidligere var eid av fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, samt forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt.

Derfor krever han nå 3,1 millioner kroner - pluss renter.

Anders Jacobsen eide frem til høsten 2021 et padelsenter i Hønefoss sammen med selskapet til de nevnte fire, Just Padel Group (JPG). Samme år ble JPG solgt til svenske «We Are Padel».

Jacobsen mener at Mathisen, Årst og de øvrige eierne i JPG holdt skjult hvor mye svenskene betalte. Dette skal igjen ha ført til at han fikk for lite betalt for sin del av padelsenteret.

Anders Jacobsen i Agder tingrett onsdag. Her sammen med sine advokater, Erlend Aarli og Jan Magne Isaksen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

På spørsmål fra JPGs advokat Yngve Andersen om beskyldningene om at de har vært uredelige, svarer Mathisen:

– Det er ikke noen grunn til å kommentere det. Men når Anders er klar og tydelig på at han er så misfornøyd, og at han nesten ble tvunget til dealen, så fremstår han i våre øyne som løgner. Det er ikke sant. Han var eventyrlig fornøyd.

Jesper Mathisen forklarer i retten at forhandlingene måtte holdes konfidensielle - og at det hele hadde kunnet falt i grus om det hadde kommet ut.

– Da hadde vi sett ut som idioter, sier fotballprofilen. Om det store salget til svenskene sier han:

– Det var gigantisk, livsendrende. Dette kom som lyn fra klar himmel. Jeg hadde ikke drømt om dette uker eller dager i forveien.

Jesper Mathisen i vitneboksen i Kristiansand onsdag. Bak JPGs advokat Yngve Andersen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Mathisen avviser samtidig rykter på sosiale medier om at han noen uker før salget ble kjent, kjøpte ei hytte - i visshet om at salget var i boks.

– Jeg gikk til banken og lånte, forteller han.

Tidligere onsdag forklarer Anders Jacobsen i retten:

– Jeg hørte hele tiden at vi skal «bygge dette sammen». Jeg ble provosert og skuffet. Det er så langt fra det som var planen, og hvor vi skulle hen. Det er så langt unna. At det ikke ble kommunisert, synes jeg er dårlig gjort.

Han blir presset av JPGs advokat Yngve Andersen på om han leser gjennom avtaler han signerer. Det bekrefter Jacobsen - men i løpet av sin forklaring onsdag innrømmer han også at han har vært «naiv».

På spørsmål om han konsulterte noen før han signerte, svarer Jacobsen:

– Nei, jeg stolte på disse gutta.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen krever inntil 3,1 millioner kroner pluss renter av et selskap tidligere eid av blant annet fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst.

Jacobsen mener at han skal ha fått for lite betalt for sin andel av et padelsenter i Hønefoss da selskapet Just Padel Group (JPG) ble solgt.

Jacobsen hevder at JPG holdt skjult hvor mye svenskene betalte for JPG.

Advokaten til JPG mener at summen Jacobsen fikk utbetalt var et «beløp som ble avtalt etter forhandlinger mellom to profesjonelle parter», og at det dreier seg om en «frivillig inngått avtale».

I samtale med VG og Fædrelandsvennen forklarer Mathisen etterpå sin bruk av «løgner» i retten:

– Vi inngikk to avtaler med Anders. Han var ekstremt fornøyd begge ganger. Så at han sier at han er så misfornøyd og føler seg ført bak lyset, gjør at han i våre øyne fremstår som en løgner. Det er ting vi absolutt ikke kan kjenne oss igjen i. Han fikk ekstremt godt betalt for et selskap på Hønefoss som hadde vært i drift i fire måneder.

Mathisen sier også at Jacobsen kunne få se alt av avtaler om han skrev under en taushetserklæring, «men det ville/trengte han ikke».

– Han kunne med andre ord få se absolutt alt, men var så fornøyd at det trengte han ikke.

På spørsmål om han har noe å skjule, svarer Mathisen:

– Nei!

Dommer i Agder tingrett er Magnus Anderson. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Både i rettsdokumentene og i rettssalen blir det sagt at de to fotballprofilene og de to øvrige eierne i JPG skal ha uttalt at den signerte avtalen med svenskene var så god at «champagnen burde sprettes».

Jacobsen skal ha fått opplyst at kjøpesummen var vel 45,5 millioner kroner, men svenskene punget ut ytterligere 38,5 millioner kroner. JPGs advokat mener at dette skyldtes de mulighetene som lå i dette selskapet – «hvor JPG hadde kontroll på 42 operative Padel-baner» og «114 Padel-baner under oppseiling».

Jesper Mathisen på vei inn i Agder tingrett onsdag. Foto: Ole Kristian Strøm

Jesper Mathisen snakker også mye om dette i retten onsdag:

– Det var stor verdi i forhandlingene at vi hadde så mange baner på gang. Svenskene fikk servert dette på sølvfat. Og vårt selskap var i særklasse for dem.

Mathisen sier i retten at «en operativ bane er ikke mye mer verdt enn en planlagt bane». Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen kjører Jesper Mathisen på dette.

Anders Jacobsen innrømmer i rettssalen at padelsenteret i Hønefoss ble solgt på toppen.

– Men ingen kunne spå hva som kunne skje.

Våren 2021 kokte det i padel-markedet - her kan du lese om det.

Jacobsen får i retten sterk støtte fra Ketil Nystad, en av stifterne av et padelselskap i Bergensområdet og Andreas Nilsson fra et padelselskap i Larvik.

– Disse vitnene er ikke særlig relevante, sier advokat Yngve Andersen til VG.

Rettssaken avsluttes torsdag.