Høyesterett har bestemt at en anke fra Just Padel Group (JPG) ikke skal behandles.

JPG nektet at Jacobsen skulle få tilgang til sms-er, lydfiler og andre meldinger til/fra Jesper Mathisens mobiltelefon.

Tidligere har både Agder Tingrett og Agder lagmannsrett gitt Jacobsen medhold i at dette skulle ha vært fremlagt. JPG anket saken til Høyesterett.

Det var NRK som først omtalte avgjørelsen i Høyesterett.

Dette er saken Vis mer ↓ Tidligere skihopper Anders Jacobsen krever inntil 3,1 millioner kroner pluss renter av et selskap tidligere eid av blant annet fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst.

Jacobsen mener at han skal ha fått for lite betalt for sin andel av et padelsenter i Hønefoss da selskapet Just Padel Group (JPG) ble solgt.

Jacobsen hevder at JPG holdt skjult hvor mye svenskene betalte for JPG.

Jacobsen fikk betalt ut fra en salgssum på 45,5 mill. – mens svenske WAP betalte totalt 84 mill. kroner.

JPG mener at differansen skyldes verdien av fremtidig utvikling av selskapet med mange nye padelbaner rundt i Norge.

Advokaten til JPG mener at summen Jacobsen fikk utbetalt var et «beløp som ble avtalt etter forhandlinger mellom to profesjonelle parter», og at det dreier seg om en «frivillig inngått avtale».

Mathisen og Årst var vitner da saken var oppe i tingretten.

Tingretten har foreløpig ikke kommet med sin avgjørelse.

For Just Padel Group blir dette dyrt. De må nemlig betale motpartens saksutgifter, som er på rundt 270.000 kroner, i tillegg kommer deres egne advokatutgifter.

Jacobsens søksmål mot Just Padel Group ble behandlet i Kristiansand i mars, uten at disse meldingene ble lagt fram.

– Anders Jacobsen synes det er beklagelig at rettssaken i tingretten ble gjennomført uten at disse bevisene ble fremlagt, sier Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen til VG.

– Jacobsens synes det er rart at Just Padel Group har brukt så mye penger på å unngå og måtte legge fram disse bevisene, fortsetter advokaten.

– Hva tror du er grunnen til at Just Padel Group valgte å anke helt til Høyesterett?

– Det blir spekulasjoner. Vi bare konstaterer at det medførte at disse bevisene derfor ikke ble lagt fram under tingrettens behandling.

Anders Jacobsen (nummer to fra venstre) og Jesper Mathisen (helt til høyre) fra behandlingen i Agder tingrett. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Just Padel Groups advokat Yngve Andersen i Wigemyr & co svarer dette på VGs spørsmål om kommentar til Høyesteretts avgjørelse:

– Vi har p.t. ingen andre kommentarer enn at vi tar den prosessledende hevingskjennelsen fra Høyesterett til etterretning, og at vi fortsatt venter på tingrettens dom.

Agder Tingrett har altså fortsatt ikke kommet med sin dom i saken der Anders Jacobsen har saksøkt padelselskapet for 3,1 millioner kroner.

Saken om sms-ene og andre meldinger gjaldt kontakten mellom Jesper Mathisen og en svenske ved navn Sebastian Gordon Müller, som var med på å tilrettelegge det omstridte salget av padelselskapet JPG (Just Padel Group) til WAP (We Are Padel).

Under rettssaken sa advokat Yngve Andersen til VG om de omstridte bevisene:

– Vi mener dette er ting som vi ikke kan pålegges å innhente. Vi har ikke de dokumentene. Da hadde vi lagt dem frem. Når vi ikke har dem, kan vi heller ikke pålegges å innhente dem, mener vi. Dette er blant annet lydfiler mellom Jesper Mathisen og Sebastian Gordon Müller.

Det var steile fronter da partene møttes til tre dagers behandling i tingretten.

– Jeg stolte på disse gutta, sa Anders Jacobsen om Jesper Mathisen og Ole Martin Årst. Mathisen slo tilbake og kalte Jacobsen for «løgner». Årst sa i sin forklaring om Jacobsen at «han har fått best betalt og gjort minst».