– Dette skulle aldri skjedd meg, men mye viktigere - det skal ikke skje noen etter meg, skriver hun i innlegget.

Tidligere torsdag kom NRK med en beklagelse til den tidligere lederen av utøverkomiteen for en artikkel de publiserte i januar i år.

Kanalen beklaget tittelen på fronten på NRK.no, der det sto: «Jacobsen tar til orde for Russland-retur».

– Til tross for lang erfaring med media, en grunnleggende robusthet og troen på at sannhet og ærlighet alltid er den riktige vei, var jeg totalt maktesløs, skriver Jacobsen.

Det gikk 301 dager fra artikkelen ble publisert til beklagelsen kom. Jacobsen var heller ikke intervjuet i den første publiserte versjonen, noe de også beklaget.

Hun skriver videre at hun prøvde å få frem en sannhet som «ingen var interessert i å høre».

– Norske mediehus har stor makt. Og den må forvaltes med omhu. Jeg satt igjen med en opplevelse av at en begikk brudd mot «vær varsom»-plakaten for å skape sensasjon og klikk. Mens dens tillitsfulle leseren tenkte alt var sant.

Til slutt takker den tidligere langrennsløperen med tre VM-gull og ett OL-gull for beklagelsen.

– Takk for at dere beklager NRK, for rett skal fortsatt være rett, selv om skaden skjedde for mange måneder siden. La oss sammen sørge for at vi i fremtiden behandler enkeltindivider med en høyere standard.

Tidligere torsdag svarte NRK på VGs spørsmål om hvorfor beklagelsen kom 10 måneder etter artikkelen.

– Jeg viser til det som står i beklagelsen, svarte NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt på en SMS til VG.