Onsdag annonserte Bayern München at Thomas Tuchel er ferdig i klubben etter sesongen. Raskt meldte flere medier, deriblant tyske Sky Sports, at Leverkusen-trener Xabi Alonso nå er «plan A» til å erstatte Tuchel.

– Drømmealternativet, valg nummer én og den de vil ha, er Xabi Alonso, sier Jan Åge Fjørtoft på podkasten «The German Fussball Podcast».

Også Christian Falk, journalist i den tyske storavisen Bild, skriver på X at tyskerne vil prøve å kapre signaturen til Alonso. Ifølge tyske Sky Sports, skal det allerede ha vært kontakt mellom spanjolen og Bayern München.

– Om jeg har blitt ringt av Bayern? Det blir bare hypotetisk, sier Alonso selv.

– Bayern, Liverpool? Jeg har ingenting nytt å si. Akkurat nå er jeg Bayer Leverkusen trener og det er sikkert, sier han.

Siden Jürgen Klopp varslet at han gir seg i Liverpool etter sesongen, har Alonso vært den klare favoritten til både ekspertene og bookmakere til å ta over jobben på Anfield. Alonso spilte både i Liverpool (2004–09) og i Bayern (2014–17).

Både Jürgen Klopp og Thomas Tuchel står uten jobb til sommeren. Her fra Liverpool – Chelsea i FA-cup finalen 2022, da Tuchel var manager for Chelsea. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

– Det lukter at Bayern vil prøve seg på Xabi Alonso, sier Eivind Bisgaard Sundet til VG om Tuchel-avgangen. Han kommenterer Bundesliga for Viaplay.

– Det er åpenbart dårlig nytt for Liverpool. De får konkurranse som de ikke hadde for en uke siden, det betyr at Alonso blir dyrere nå, sier Sundet.

Alonsos Bayer Leverkusen leder Bundesliga med åtte poeng ned til Bayern München.

– Bayern kommer alltid til å være på de spillerne som utmerker seg i Bundesliga, det samme med trenere, forteller tidligere Leverkusen-speider, Tor Kristian Karlsen, til VG.

Karlsen holder en knapp på et tredje alternativ som ikke er mye nevnt. Karlsen tror det er viktig for Alonso å ikke miste kredibiliteten han har bygget seg opp i Bayer Leverkusen.

– Jeg tror han fort kan bli værende i Leverkusen. Der er det lite press og der var det ingen som forventer at de skulle lede så overlegent som de gjør nå, sier han.

– Men det er klart at Bayern og Liverpool vil friste, skyter han inn.

Jan Åge Fjørtoft peker på at det ikke bare er Liverpool og Bayern som er på jakt etter ny manager. Også Barcelona og det tyske herrelandslaget skal ha nye trenere i sommer.

– Vi har ikke sett en situasjon som nå hvor så mange storklubber ser etter en ny manager. Det er en gruppe managere som alle vil være kandidater, sier han i podkasten.

Om Alonso skulle velge mellom Bayern og Liverpool har Karlsen ett alternativ som han tror vil være bedre enn det andre.

– I Bayern krever de at du vinner cupen og serien, og at du kommer langt i Champions League. I Liverpool har de vist at de har bedre tålmodighet til trenere, særlig med en av sine egne, sier han.

Fjørtoft sier at han venter seg tre måneder med dramatikk, såpeopera og spekulasjoner frem mot sommeren.

– Bayern prøver å kjøpe seg tid frem til sommeren, men den store faren er at Thomas Tuchel blir en «lame duck». Men og at vi nå får enda mer spekulasjoner rundt Xabi Alonso, sier han.