Flere frivillige organisasjoner mener at denne innsatsen intensiveres før OL. De mener at folk blir sendt langt bort fra hovedstaden istedenfor å bli tilbudt husly i Paris-regionen hvor mange av dem har kommende møter om sine asylsaker.

Reaksjonene kom allerede i mars.

Mer enn 70 franske veldedighetsorganisasjoner ba i november 2023 om at hovedstaden ikke må ødelegge livene til hjemløse når det skal gjøres klart til OL, meldte RFI.

– Den sosiale opprydning på Paris’ gater har allerede begynt, sa Paul Alauzy, talsmann for organisasjonen «Baksiden av medaljen».

Før solen hadde stått opp tirsdag, en uvanlig kald aprilmorgen i Paris, ble også omkring 30 tenåringsgutter og unge menn fra Vest-Afrika vekket av politiet med beskjed om å pakke teltene og tingene sine.

De fleste var mindreårige og i en prosess med å søke om opphold i landet, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg var allerede redd, men nå er jeg enda reddere, for jeg vet ikke hvor jeg skal gå, sier 16 år gamle Boubacar Traore.

Han har flyktet Burkina Faso og kom til Frankrike for to måneder siden.

Tirsdagens hendelse kommer bare dager etter at politiet kastet ut hundrevis av personer fra en nedlagt lagerbygning i Paris. Slike utkastelser skjer hver vår i den franske hovedstaden etter at vinteren har fått sparket fra seg.

FJERNET: Omtrent 50 migranter ble fjernet fra området foran rådhuset i Paris i begynnelsen av april. Blant dem var familier med unge barn. Foto: Nicolas Garriga / AP / NTB

– Myndighetene ønsker å ha et rent OL. De vil ikke at turistene skal se på Paris som en by full av migranter og asylsøkere, sier Elias Hufganel.

Han er frivillig i en gruppe som hjelper flyktninger og immigranter.

Paris-politiet opplyste at operasjonen handlet om sikkerheten, spesielt fordi teltleiren lå i nærheten av skoler.

Traore var blant dem som takket nei til et tilbud om å dra til Besancon, 400 kilometer unna Paris, og være der i tre uker. Det er fordi han har en avtale om oppholdstillatelse i hovedstaden om kort tid.

At vertsnasjoner flytter på hjemløse før OL, er ikke et nytt fenomen. Før sommer-OL i Beijing i 2008 ble et ukjent antall tiggere, gateselgere og hjemløse flyttet fra gatene. Den gang sa rapportene at de ble flyttet tilbake til sine tidligere oppholdssteder i etterkant.

Brasilianske rettighetsgrupper fortalte også om at hjemløse ble flyttet fra turistområder midt på natta under sommerlekene i Rio i 2016.

OL starter 26. juli og varer til 11. august.