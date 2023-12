Nå går alt på skinner for den forrige cuphelten Foto: Jan T. Espedal, Aftenposten Foto: Morten Holm / NTB

30 år etter at Bodø/Glimt sist gang jublet for cupgull, har karrieren tatt en ny retning for én av heltene.

Publisert: 7. desember 2023 kl. 19:30