– Det var mye rot, men det er perioder jeg utspiller ham. Jeg kjenner at jeg ikke er klar i toppen, sier Carlsen til TV 2.

Verdenseneren var storfavoritt mot den 17 år gamle belaruseren - som bare er rangert som nummer 298, men det er i langsjakk og dette er online hurtigsjakk der han har vist tidligere at han kan flytte brikker med de beste.

Carlsen vant med hvite brikker i det første partiet, spilte remis i det andre - men tapte så med hvitt i det tredje. Dermed sto det likt før det fjerde og siste partiet, som lenge var jevnt, men der belaruseren etter hvert fikk veldig dårlig tid. Plutselig var nordmannen i førersetet, og Lazavik «bukket» slik at det ble Carlsen-seier.

– Det var så unødvendig å tape det tredje partiet, og det irriterte meg. Jeg var ganske tiltet, sier Carlsen til chess.com.

– Det var ikke lett. Han fant mange gode trekk. Han skal ha all honnør, sier han om den yngre motstanderen.

Lazavik har imponert stort tidligere i turneringen. Han kom til finalen på bekostning av Hikaru Nakamura, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave og Jose Martinez.

Dette er den første turneringen i den nye sesongen av Champions Chess Tour. Carlsen har vunnet samtlige fire sesonger til nå. Han har gått til topps i 17 av de 32 delturneringene. Det betyr at han har flere seirer enn alle andre til sammen. Champions Chess Tour er i 2024 redusert fra seks til fire turneringer - pluss finale.

Turneringene har både en «finale» og en «Grand final» der taperne kan spille seg inn. Finalen gikk søndag, mens Grand Final er onsdag - alt på TV 2 Sport 2. Seieren søndag betyr at Carlsen er klar for superfinalen onsdag. Motstanderen blir klar mandag.

På spørsmål fra chess.com hvem han forventer å møte, svarer Carlsen:

– Kanskje det blir Alireza Firouzja, selv om han må vinne to kamper for å komme dit. Det er uansett et privilegium for meg å komme til Grand Final.

Carlsen drar til Tyskland for å spille kampen derfra.